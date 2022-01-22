IT狗｜39歲陳湛文戲外完全唔毒　娶TVB靚女主播做埋人父勁幸福

ViuTV劇集《IT狗》由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文、余逸思、彭秀慧、MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）等人主演，屬喜劇電視劇。劇集播出後，獲得不少觀眾的好評，當中飾演黑客兼程式編寫員「男B」Billy一角的陳湛文，更獲得網民一致讚賞，不少人指經常因各種事情而與「女B」Billie（余逸思飾）鬥氣的他喜感十足。雖然陳湛文的角色集毒男和大男人於一身，但他戲外原來完全是另一個人，擁有一家三口美好家庭之餘，老婆更是一名高質靚女。

現時39歲的陳湛文於2019年與前無綫（TVB）娛樂新聞台主播宋雯（Wendy）結婚，隔年就誕下女兒（Nina），在他的個人Instagram上亦有發布過家人之間的生活照，可以見到Nina扭計時，二人作為新手父母會手足無措。另外，可以見到陳湛文同太太宋雯非常甜蜜，不時會發布二人拍拖的照片，現時37歲的宋雯比丈夫少兩歲，但Keep得好好！皮膚白皙、長相清秀，說她剛剛大學畢業都會有人信。

點擊下圖睇下陳湛文同太太宋雯有幾Sweet！：