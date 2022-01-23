46歲陳嘉容遭網民批鼻樑突兀　自稱角度問題連環po自拍照平反

46歲名模陳繹嵐（Eunis／前名：陳嘉容）出道多年來一直盡顯高貴又有氣質的一面，至今依然保養得宜，經常在社交網站分享護膚和打扮心得。近日她在社交網站公開兩張素顏照，卻引起大批網民留言狠批，慨歎她的外貌比起以前實在不同了太多。



陳繹嵐多年來保養得宜。（Instagram：@eunis818）

Eunis上周三（19日）在「小紅書」上載兩張做完運動後的低炒自拍照，素顏上陣的她露出白裏透紅的肌膚，發文表示不可以懶惰：「做女人內在保養也重要！」然而，卻引起一面倒的留言表示鼻子望落非常不自然令場面尷尬：「鼻子有點突兀」、「鼻子絕對不是角度問題」、「鼻子太失敗了」、「鼻樑有點假」、「不好看，原來好好的啊」。

陳繹嵐分享自己的素顏照片。（小紅書：@陳繹嵐Eunis Chan）

面對大量抨擊鼻子不好看的留言，Eunis依然表現大方，表示只是角度的問題，但依然有不少人覺得不是角度問題，她仍然有耐性地逐個回覆：「謝謝」、「謝謝寶貴的意見」、「好的」、「感謝關注」。她隨後馬上再上載多幾張多角度的照片企圖為自己平反：「角度的重要性......謝謝小紅書寶寶們的意見 #這角度ok嗎？」，但依然未有贏得網民歡心：「不是角度問題，是鼻子太假」。

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