華燈初上｜2.5億台幣用喺邊？　林心如爆五大燒錢位演員片酬最貴

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》播出兩季以來大受觀眾好評，除了劇情夠燒腦成功引起觀眾激烈討論「誰是真兇」之外，集合林心如、楊謹華、霍建華、徐若瑄等超強勁卡士更是神來一筆令該劇倍受關注。日前林心如以《華燈初上》總製作人身份上節目透露，該劇最燒錢的排行榜，排第一的果然是強勁的演員陣容，其次為後製、前期工作人員、美術場景以及服裝。



林心如除了是女主角，亦是該劇的總製作人。（《華燈初上》劇照）

《華燈初上》的卡士就如台灣版的「復仇者聯盟」，除了有女主角林心如之外，還有楊謹華、劉品言、謝欣穎和郭雪芙等能夠獨立成為一部劇的女主角，如今竟然全部都出現在同一部劇集中。至於客串的陣容方面亦非常華麗，霍建華、溫昇豪、六月、王靜瑩、沈孟生、徐若瑄等一個比一個強勁，難怪在卡士方面花了不少錢。（《華燈初上》劇照）

《華燈初上》集合林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎和郭雪芙等一線女演員。（微博圖片）

客串的陣容方面亦非常華麗，霍建華、溫昇豪、六月、王靜瑩、沈孟生、徐若瑄等一個比一個強勁。（《華燈初上》劇照）

《華燈初上》一共斥資2.5億台幣（約7000萬港幣）打造，其餘的錢都花在製作上。林心如坦言對於細節非常有高要求，因此花大錢在前期和後製的工作人員身上。由於該劇的設定在1988年條通文化，因此由前期調查、前置作業，到營造出八十年代街景的後製人員均需要下大本，盡量避免穿崩的機會。

劉品言FB還原《華燈初上》強暴戲拍攝經過（FB@劉品言）

另外，服裝和美術場景方面的花費則相對較少，劇中作為主場景的日式酒店「光」為劇組所搭，而楊祐寧工作的中山警察分局則由一間已廢置的警局改建而成。

劇中作為主場景的日式酒店「光」為劇組所搭。（《華燈初上》劇照）

楊祐寧工作的中山警察分局則由一間已廢置的警局改建而成。（《華燈初上》劇照）

林心如由11年前《傾世皇妃》開始擔任製作人，，直到2014年憑《16個夏天》奪金鐘獎最佳戲劇，她笑言一開始只是在摸索不夠成熟，現時則希望做給曾看死自己的人看：「自己是不服輸個性，想做給人看，有一天讓不看好的人後悔。」

+ 16