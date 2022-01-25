七福星 | ViuTV「玩膠」創出新高度　話題度贏TVB《新春開運王》

下月一日便是年初一，各大電視台例行推出新年節目為觀眾開年。無綫（TVB）《新春開運王》由「新年的臉孔」家燕姐（薛家燕）、應屆港姐冠軍宋宛穎、及周志康做主持，當然不少得TVB御用風水師傅麥玲玲、李丞責，以及李居明。另一邊廂，兼為綜藝界及風水界當紅炸子雞七仙羽師傅（七師傅）主持的ViuTV新年節目《七福星》昨晚（24日）首播，邀來藝人林雪和桌球運動員傅家俊作嘉賓，未播先有話題度。



七師傅主持的新年節目《七福星》昨日（24日）首播。（《七福星》節目截圖）

要說賀年節目，不外乎介紹各個生肖的虎年運程、新一年家居風水擺設，如何趨吉避凶，爭在如何包裝節目引人入勝。ViuTV節目一直對準年輕人市場，採用時下年輕人流行的「玩膠」風格，贏盡網絡話題度。例如已推出到第二季的遊戲節目《膠戰》，抑或是笑彈不斷的原創劇集《IT狗》，網絡上均有不俗迴響。

ViuTV近年玩膠玩出個人風格，電視劇《IT狗》笑彈十足，引來不俗反響。（ViuTV《IT狗》片段）

《七福星》也是非一般的賀年節目，首集邀來林雪一齊玩毛，教授《壽毛增運術》；又整《陰陽調和千年不老長壽麵》，一睇就知根本沒有打算認真教你如何開運。問七師傅長壽麵全名是甚麼，七師傅思忖一會，搲一搲頭話：「呢個麵嘅名好長呀，唔記得咗，大家再諗啦。」此外，七師傅又親自落場同林雪玩「陰陽調和麵」，以及扮女僕上場，娛樂性十足。另一邊的麥玲玲則保持一貫專業形象，侃侃而談教授你如何催旺文昌位、桃花等開運貼士。如果要麥玲玲突然以全套女僕出場，扮忘記文昌位在哪兒，恐怕是不可能。

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另外，《七福星》嘉賓亦見驚喜，除了林雪外，張敬軒、Gin Lee（李幸倪）、羅家英等人亦早已預告會亮相。而TVB則自然會邀請自家藝人上場，每集配以不同主題，例如最近一集主題為行少年運的當紅藝人，便邀請上位較快的年輕藝人林穎彤、林正峰、游嘉欣做嘉賓；教點「造人」則是上年尾閃婚的張秀文，旨在給予藝人更多亮相機會，屬於正常發揮。

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《七福星》突破傳統新年節目套路，貫徹「玩膠」風格令人耳目一新。雖則娛樂性豐富，然而第一集下來節目內容略嫌不夠紮實，睇完旨在笑一笑，有一種「我睇咗啲乜」的感覺。最後七師傅有提到屬鼠人士虎年易破財，但佔全節目內容不夠十分之一，不過相信新年知識也並非是節目重點。與之相比，《新春開運王》則是穩穩陣陣，盡可能在短短半小時的節目內加入最多的新年知識，由行少年運面相、不同季節出生人士汽車顏色宜忌、居家風水等一應俱全。

雖然兩個新年節目各花入各眼，玩膠和打保險牌都沒有問題，但新時代下，或許要靠更爆的話題度才能吸納更多年輕觀眾，引起更大迴響。如果TVB當要改革，或能從這方面入手。

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