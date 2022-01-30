The Rock拒演狂野時速10　雲迪素火速邀水行俠Jason Momoa頂上

即將邁入尾聲的「狂野時速」系列，身兼男主角與製片的雲迪素（Vin Diesel），之前喊話和自己鬧翻的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）重回第10集的陣容，還表示曾對已故的另一男主角保羅獲加（Paul Walker）保證完結篇一定會拍得很完美，希望「曾經是大家庭一分子」的 The Rock 回歸。
不知是否因為他在留言中稱The Rock「小弟」，讓連續2、3年穩坐荷里活男星收入冠軍的 The Rock 怒氣難消，隨後回應不接受他的「情感勒索」，擺明了不會再回「狂野時速」片集，只打算繼續在自己的角色為主的番外篇「狂野時速：雙雄聯盟」後續影片亮相，讓雲迪素自討沒趣。
不過雲迪素也不會就此認輸，雖然喚不回 The Rock，馬上邀得同屬「大隻佬」且從未在「狂野時速」系列出現過的「水行俠」男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）助陣，據「荷里活報導」（The Hollywood Reporter），傑森已在最後洽談階段，很快可以拍板定案，倘若條件談攏，可能就會在「狂野時速10」飾演大反派之一，目前已知包括米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、姜成鎬等老班底都會回歸，在前兩集都飾演蛇蠍美人的影后查理絲花朗（Charlize Theron）也預期會在第10集亮相，又會是相當吸引觀眾的組合。
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