狂野時速｜保羅獲加愛女結婚　雲迪素代亡友擔任父親陪進場好有愛

經典系列電影《狂野時速》（Fast and Furious）已故荷里活男星保羅獲加（Paul Walker）22歲愛女Meadow Walker日前舉行婚禮，她在個人IG發布花絮影片以及照片，當中可見由保羅獲加好友雲迪素（Vin Diesel）擔任Meadow Walker父親的角色，在旁陪伴她走進婚禮現場。
據知Meadow Walker跟男星Louis Thornton-Allan認愛一個月後，早前於8月曬出鑽戒並宣布訂婚消息，而Meadow Walker今早（23/10）在IG上釋出一條知短片，在海邊舉行戶外婚禮，現場都有少數親戚、朋友到場，婚禮簡單卻十分具意義。
+4
Meadow Walker身穿吊帶連身雪白婚紗，白紗蓋頭、手持鮮花由雲迪素陪伴進入婚禮現場，畫面感人。而在禮成後Meadow Walker換上另一套白色吊帶大露背短裙，跟老公Louis Thornton-Allan一同曬出結婚證書合照，更有跟一眾朋友共進晚餐並拍照留念。
點擊睇更多Paul Walker跟Meadow Walker合照：
+3
Meadow Walker靚相：
+7
囡囡公開保羅獲加從未曝光片段 罕有發出撒嬌聲音甜笑：你嚇倒我《狂野時速》雲迪素休息期冇節制 身材暴走驚現大肚腩《狂野時速》雲迪素狄維莊遜屢傳不和 The Rock訪問暗示唔會回歸尚氣｜陳法拉劉思慕大玩雲迪素meme 「我唔要十環我有family了」《F9狂野時速》雲迪素10歲囝囝有份拍 父子檔拍住上日賺$7,000《秘境探險》首預告出爐湯賀蘭跌出飛機 瘋狂同麥克華堡互寸《職業特工隊》男星艾力寶雲道具槍走火 誤殺攝影師傷及導演《Emily in Paris》型男主角Lucas Bravo 伙影帝佐治古尼拍新作永恆族｜安祖蓮娜靚絕首映 首波影評趙婷獲大讚獻出史詩式巨製Marvel押後多套超級英雄片 網民嘲︰睇完《蝙蝠俠》好大壓力？