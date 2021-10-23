狂野時速｜保羅獲加愛女結婚　雲迪素代亡友擔任父親陪進場好有愛

經典系列電影《狂野時速》（Fast and Furious）已故荷里活男星保羅獲加（Paul Walker）22歲愛女Meadow Walker日前舉行婚禮，她在個人IG發布花絮影片以及照片，當中可見由保羅獲加好友雲迪素（Vin Diesel）擔任Meadow Walker父親的角色，在旁陪伴她走進婚禮現場。



雲迪素代替保羅獲加攜Meadow Walker走進婚禮現場。（Meadow Walker IG）

Meadow Walker曾講到大家都是family。（Meadow Walker）

據知Meadow Walker跟男星Louis Thornton-Allan認愛一個月後，早前於8月曬出鑽戒並宣布訂婚消息，而Meadow Walker今早（23/10）在IG上釋出一條知短片，在海邊舉行戶外婚禮，現場都有少數親戚、朋友到場，婚禮簡單卻十分具意義。

Meadow Walker跟Louis Thornton-Allan一同曬出結婚證書合照。（Meadow Walker IG）

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Meadow Walker身穿吊帶連身雪白婚紗，白紗蓋頭、手持鮮花由雲迪素陪伴進入婚禮現場，畫面感人。而在禮成後Meadow Walker換上另一套白色吊帶大露背短裙，跟老公Louis Thornton-Allan一同曬出結婚證書合照，更有跟一眾朋友共進晚餐並拍照留念。

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Meadow Walker靚相：