《狂野時速》狄維莊遜不滿雲迪素情緒勒索　堅決表明「唔會回歸」

預計在2023年上映的《狂野時速10》（The Fast and the Furious）會是該系列的大結局，當中主角雲迪素（Vin Diesel）以及「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）曾於第五至八集中合作，不過後來多次傳出兩人不和，在最新一集《F9狂野時速》中已經冇出現，今次狄維莊遜公開地講明自己不會回歸拍第10集。



雲迪素和狄維莊遜曾傳出不和。（電影劇照）

狄維莊遜近日接受《CNN》訪問時，明確表示自己堅決拒絕雲迪素早前在IG公開地發出回歸《狂野時速10》的邀請，他：「我對雲迪素近期的留言感到非常意外。在較早前六月份時，雲迪素和我其實在非社交媒體平台有聯繫過，是真正的面對面。我當時態度親切且堅定明確地告訴他我不會回歸這個系列，並表示會永遠支持該系列，且非常看好它會一直成功下去。我私下也有跟在環球影業的團隊商討過，他們都表示支持且理解。」

狄維莊遜暗指自己不會回歸《狂野時速》。（電影劇照）

及後狄維莊遜補充對於雲迪素打家人和兄弟的感情牌而感到不適，他：「我很不喜歡他近期的文章講到自己的小朋友、保羅獲加（Paul Walker）的死，別把他們扯進來了好嗎？我們明明在幾個月前就已經聊過亦達成共識。」狄維莊遜無奈表示因為雲迪素再出聲令到整個情況都變得更混亂。

雲迪素於11月曾公開邀請狄維莊遜重返《狂野時速》。（網上擷圖）