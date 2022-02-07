《華燈3》延期上架原因曝光？疑被估中真兇要重拍　林心如咁回應

【華燈初上3】林心如製作、主演的《華燈初上》第三季讓戲迷引頸期盼，原本她透露預計2月可在Netflix上架，但平台2月片單中卻沒有該劇，開始有網友猜測，是否因結局被猜到，第三季將要重拍，對此，林心如親上火線回覆：「哪來的小道消息要重拍。」還放上雙手攤平的無奈貼圖。



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有網友猜測第三季可能重拍，或是重新剪輯，內容被媒體報導，林心如看到後，親自在新聞連結下回應。據悉，第三季進度基本已經完成，只等Netflix確認檔期。第三季上架還沒譜，林心如先約劇中酒店「光」的小姐聚會，楊謹華、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖、江宜蓉等人都到齊，林心如並說：「每一次的相聚，都像是久別重逢。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】