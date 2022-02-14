楊謹華拜年被婆婆追問「華燈」真兇　老公原來出茅招偷步知結局

楊謹華2月12日全身紅通通、喜氣出席保養品活動，透露過年吃年夜飯也被婆婆追問《華燈初上》兇手是誰？還「降低難度」表示：「妳只要說是男的女的就好。」楊謹華則火速妙答：「活的，長得好看的。」一句話逗樂婆婆哈哈大笑，讓楊謹華笑說：「我婆婆很可愛，我隨便講一句都會笑很開心，讓我很有成就感。」



楊謹華對於兇手保密到家，連老公Ben都不告知，結果Ben在看完第一季後，竟趁她出門開會時，偷翻出劇本自己熬夜看完，楊謹華得知後相當驚嚇，只能「溫馨提醒」老公：「那你自己要小心，如果講出去就是從你嘴巴說出去的喔。」

過年沒被長輩催生，反而是被問兇手，楊謹華表示，公婆對於抱孫一事「完全一句話都沒問過。」比較關心他們夫妻的身體健康，叮嚀工作不要太勞累。至於林志玲過年前宣布生子喜訊，楊謹華笑說不會因此壓力大，並很恭喜林志玲，「為她開心，很棒，她一定也經歷很辛苦的歷程，很恭喜她。」

44歲的楊謹華透露自己並未凍卵，但對於求子的任何方法都「盡我所能的去試了。」至於具體做了哪些？她說自己的個性不會去細講，「盡力、不後悔，往這條路的法則前進。」

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