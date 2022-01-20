謝和弦戴綠帽！一入精神科「前妻即時捉緊偷食良機」FB揭床戰真相

【謝和弦／Keanna／ØZI】謝和弦前妻Keanna戴一軒（KT）日前被爆離婚後曾台灣歌手ØZI交往，因男方始終不吭聲，也引發網友熱烈討論兩人的「關係」到底進展到哪一步？



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連日來各種猜測五花八門，而消息傳回謝和弦耳裡、他不吐不快回應：「現在一切終於真相大白、兩年多前妳根本預謀好，大義滅親檢舉我抽大麻，要讓我的人生徹底毀掉，趁我躁鬱症失控的時候，化身正宮被害者代表，踩著我的屍體往上攀爬，收割我這輩子所有努力。」

謝和弦語帶不快，續轟前妻：「一手報警送我進看守所，轉身就跟媒體演悲情戲，當我還被關在精神病院，妳跑去跟金曲新人打炮，還有臉告我侵害配偶權想要我賠你420萬（台幣），我已被妳搞到一無所有，妳還要我繼續為妳買單，真的當我是塑膠做的吼！」

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他對於自己成為女性公敵也滿腹委屈：「兩年多來大麻救贖了我，我也慢慢重新爬了起來，也只不過不想說謊演戲，想活的real一點點而已，莫名其妙成為女性公敵，還好現在時間還我清白，被戴完綠帽的心得感想，男生真的需要保護自己，哈們！」

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