陳茵媺送全家鑽石鏈被嫌棄細女反應爆笑　網民笑言：有潛質做港女

靚媽陳茵媺 (Aimee) 近日趁住情人節與元宵佳節,於IG post了他和老公陳豪 (Moses) 以及3名寶貝仔女在家中慶祝中西情人節的靚相和短片,Aimee的老公及仔女分別為她送上鮮花,一家五口的畫面溫馨又幸福,隔住個Mon都感受到他們滿滿的愛。而Aimee原來也有亦她的摯愛準備禮物,就是她已籌備了幾年的「Family necklace」(家庭頸鍊)。

Aimee同Moses日前又放閃。(陳茵媺ig)

Aimee於IG分享了他們幾個收到頸鏈一刻的片段,並留言表示自己一心想送他們驚喜,可是老公和仔女的反應不似預期,相當搞笑。她留言講述家人的反應:

「Me: Suprise ! 🥰Look there is a diamond on it ... ( 驚喜! 睇下上面有粒鑽石架 )

Camilla: Where? I don't see it . (在哪兒?我看不到 )

Me: 😳

Aiden: The diamond is sooooo tiny! ( 粒鑽石好細粒呀 )

Me: 😤

Nate: ... ???

Me: 😡

Dad: It's so Valen~tiny... ( 粒鑽石咁細粒..... )

Me: 🤣🤣🤣

These guys have such high expectations !😆😅🤣🥱🥱🥱🥱 (佢哋有太高期望喇 )」她的細女Camilla打開盒子的時候更是交足戲,驚喜到伸脷,表情反應十分之可愛,有網民笑言:「有潛質做港女」。

