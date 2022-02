新冠肺炎｜張新悅帶3歲細女接種科興疫苗：家長能做的已經做了

45歲張新悅先後誕下4個囡囡。(IG:@nicolacheungyoung)

本港第5波新冠肺炎疫情肆虐,連續多日錄得數以千宗確診病例,政府2月15日起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲。45歲張新悅先後誕下4個囡囡,大女二女三女已先後接種,近日她帶同3歲細女Lola打疫苗:「不知道是否能確保她的人身安全但起碼做家長能做的已經做了。」

+ 1

45歲的張新悅先後誕下4個囡囡, 13歲長女Lucy、11歲次女Lily、7歲三女Leah之前已接種疫苗,近日港府宣佈降低可接種疫苗最低年齡至3歲,她亦馬上帶3歲細女Lola接種,片段中見到Lola與媽媽英語對答,表示知道要去打針,她以為吃了太多糖果和零食所以要打針,打針後展示身上貼紙堅強地表示不痛。

45歲張新悅3歲細女Lola接種疫苗後,展示身上貼紙堅強地表示不痛。

張新悅留言全文:

「起碼兩年了, 有幼童的家長我好想好瀟灑的面對但心底裏每天其實都是徬徨人生交叉點… 是否應該外出?我外出感染了她們怎麼辦?她們不戴口罩怎麼辦? 戴口罩了但到處摸?上學又怕不上學更痛苦…. 如果小朋友感染怎麼辦?今天續三個家姐後Lola 9am也去了打疫苗。不知道是否能確保她的人身安全但起碼做家長能做的已經做了。去之前有10萬個問題:

❔怎樣告訴她要打針?

❔她明白為什麼要打針嗎?

❔她能夠等候那麼長久時間嗎?

❔她會哭嗎?

❔她會反抗嗎?

❔會有後遺症嗎?

知道答案了:

💪🏻她以為吃了太多糖果和零食所以要打針。

💪🏻打針地方排隊好似好長實質只用了半小時時間。

💪🏻她何止沒有哭還笑說打針不痛。

💪🏻除了好攰瞓覺後3pm已經精神奕奕。

💪🏻我們選擇了打科興疫苗。

🙏在此感謝渣華道疫苗中心的工作人員🙏好友善的對Lola。

🤍在此對不幸離開我們幼兒的家人送上慰問。

❤️祝願各位香港啲小朋友都能夠健健康康的長大我們一起捱過這個疫情!

感恩一切順利。We could do this together!!!」

+ 2

