家族榮耀劇評 | 連對白都洋溢古裝劇味道 　以為要捉楊茜堯浸豬籠

劇集《家族榮耀》第7-11集劇評。



無綫（TVB）現正熱播中的劇集《家族榮耀》進入第二周。首周鋪排楊茜堯（飾演甄芯）終於開竅，正式加入鬥爭之列。相比之下，第二周劇情剛開始發展，講述楊茜堯如何拆彈，處理熊黛林（飾演葉彩薇）娘家偷工減料一事，更要承受熊黛林和李彩華（飾演賈洛儀），兼夾來自四面八方的暗箭。

熊黛林設局陷害楊茜堯，卻被楊茜堯反將一軍。（《家族榮耀》劇集截圖）

首周平均收視為22.9點，而第二周劇情未算正式入戲肉，平均收視仍然微升到23.3點，十分平穩。作為一部講述豪門鬥爭的「八婆劇」而言，《家族榮耀》的表現相當稱職。雖然楊茜堯未完全黑化，熊黛林和李彩華都未正式反枱，然而到第二周，幾乎每一集都有一個典型「狗血」式高潮，而每集高潮均十分戲劇化，相當吸睛，盡得八婆劇的精髓。例如熊黛林千方百計搵證據設局陷害楊茜堯，看到熊黛林當眾鬧爆楊茜堯不貞不義不仁，果真頗有《宮心計》影子，連對白都洋溢古裝劇味道，幾乎以為下一步要捉楊茜堯去浸豬籠。最後楊茜堯反將一軍，雖然是意料之中，但依然讓觀眾看得頗為暢快淋漓。

熊黛林記者會上突然面臨家族清盤消息，經典「八婆劇」劇情。（《家族榮耀》劇集截圖）

實際上，拍一部「八婆劇」，最忌就是不上不落，劇情拖沓，既然要拍，就要去盡，劇情盡量緊湊，傳達到爽快感給觀眾，才能贏得觀眾掌聲，而這種風格亦正迎合TVB觀眾口味，或許TVB拍攝自家出品的劇集時都可以參考上述方程式。

不過此類豪門劇集，盛大華麗場景也是睇頭之一，受於預算所限，TVB未必能夠燒錢堆砌出宏大場景；再加上TVB劇集製作時間也相當趕急，要製作耗費時間成本的精品也是有一定難度。若要保持收視穩定，多播出質素佳的外購劇也未嘗不可，另外用更多時間、成本製作高質自家劇集，或可令成品更精緻、更能使自家劇集贏得口碑收視，也不失為一條出路。

豪門恩怨劇，宏大華麗場景是必須。（《家族榮耀》劇集截圖）

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