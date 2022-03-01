姜濤IG曬「愛的對話」向Stanley挑機　二人為女仔爭風呷醋狂內鬥

近日MIRROR成員姜濤與Stanley（邱士縉）忙於拍攝劇集《季前賽》，當中小演員Alexandra Della Pietra（晴晴）在劇中飾演Stanley女兒，二人經常會撩晴晴玩。

引發二人爭風呷醋的晴晴。（IG/@dellapietraalexandra）

今日（1日）姜濤與Stanley居然為晴晴爭風呷醋，在Instagram的限時動態中互相挑機。姜濤先在限時動態中標籤了Stanley並寫道：「晴晴是愛我的」，之後就曬出與晴晴的「愛的對話」，聽到晴晴問姜濤：「瞓咗覺未啊」，原來是晴晴還有15分鐘就要去睡覺，在這段時間感到無聊就去找了姜濤，之後還與姜濤講：「Goodnight」非常之Sweet，而就向Stanley說：「你睇到啦，佢悶係搵我㗎」。

Stanley見到後即場反擊，表示：「少年，你太年輕了」，並同樣上載一段與晴晴的對話錄音，見晴晴同樣問：「瞓咗覺未啊」，隨後還說：「我緊係有掛住你啦，你有冇掛住我啊？」而Stanley就標籤了姜濤並非常風騷地寫道：「Sorry~」見二人因為晴晴而爭寵，場面非常好笑。

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