范瑋琪鬧網民小孩得冠狀病毒2年後密密蒲頭　被嘲學歷造假再回應

范瑋琪（范范）2020年失言風波導致重創形象，消失螢光幕前近2年。期間，她除了專心照顧雙胞胎兒子，也認真攻讀師大與時尚相關的碩士班，4號於IG分享練習口試論文內容。沒想到遭網友問是否再度進修「你需要重讀哈佛大學⋯延伸教育學院」，雖似乎暗酸她過往學歷造假事件，但范范仍大氣回應了。



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范瑋琪過去就讀洛杉磯波莫納大學，大二轉到哈佛進修學院經濟系學分班，僅念1學期就休學回台發片，出道時頂著「哈佛才女」形象闖蕩演藝圈，雖表示自己大學沒念完、不配稱高學歷，但始終未澄清自己念的是「哈佛進修學院」；這2年因形象重創淡出幕前，但近期釋出她20周年出道紀念作品「恰如其分的自己」EP，被猜測將復出歌壇。

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而她於IG分享有孔劉照片的咖啡杯、對著簡報練習演講的照片，寫道「論文口試練習，猜猜我的提神小物是什麼？」，沒想到卻有網友虧她哈佛大學延伸教育學院的事，她大氣回覆「要也是可以，但這兩年在師大讀書的時光我也非常珍惜。謝謝你的關心」，粉絲護航指該網友是酸民，但該網友認為自己只是說出事實，還質疑范范刪文，范范也再回覆「我沒刪」。

范范再遭網友重提「哈佛大學延伸學院」學歷。（IG截圖）

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