台灣歌手謝和弦老婆莉婭婚變風波　忽然大肚和好：謝謝大家的關心

台灣歌手謝和弦和老婆莉婭（新名：陳緗妮）的婚變風波又有新發展，被捲入風波的祈錦鈅被網民指是「小三」後極力撇清關係，更爆料指整件事是莉婭和AV導演圤智雨的聯合炒作，後來莉婭又指離婚是因為「祈錦鈅和謝和弦在直播上公開羞辱，祈錦鈅偷錄謝和弦『離婚』的錄音對話，並公開在網絡上」，風波愈搞愈大。不過今日（17/03）又有最新發展，因為謝和弦突然在社群媒體公布好消息，宣布自己升任做爸爸！



謝和弦莉婭婚紗照（IG@chord0415）

莉婭在Facebook上公開了自己的超聲波相，並寫道：「謝搖滾回到我們身邊了，謝謝大家的關心，感恩的心。」同時謝和弦也於Facebook貼上一樣的照片，照片上顯示，莉婭已懷孕了5周，即於鬧婚變之前一個星期兩人「已造人」成功。此次BB的到來也來得非常合時，順利令兩人關係和好，不再鬧離婚。

超聲波相都有埋。（謝和弦Facebook）

點擊下圖睇祈錦鈅靚相：

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