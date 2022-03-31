講你都唔信｜滕麗名爆《愛回家》PA趣事　紅酒印上中文98罅隙

昨晚（30日）講你都唔信繼續由阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」對戰由呂慧儀、湯盈盈及滕麗名組成的「愛回家隊」。

阮兆祥、何遠東及鄧兆尊組成的「長情男子隊」對戰由呂慧儀、湯盈盈及滕麗名組成的「愛 回家隊」 (節目截圖)

昨日（30日）「愛 回家隊」中滕麗名講述拍攝處境劇《愛回家》時的一些趣事，拍攝途中會不停有新血加入劇集，而今集講到《愛回家》的助理編導不時鬧出一些小笑話。例如劇情講述需要一個大信封（解僱信）而助理編導真的準備了一個「大信封」。另外又講到劇中呂慧儀被求婚一幕需要一箱紅酒而劇本上寫著需要98年罅隙，助理編導為立即預備，當一打開木箱時，紅酒上真的寫上中文「98年罅隙」，眾人笑瘋。錢嘉樂亦補充以前出境拍攝《獎門人系列》，劇本中講到他們會有爆炸、槍戰等場面，而當時的助理編導盡責地帶著一箱仿製的手榴彈、仿製槍械及一名假人前往外地，但在過關時被當地拘留，原因是當時劇組沒有通報當地他們是來取境，鬧出不少笑話。

大家估唔估到阿滕想講咩呢？(節目截圖)

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