鄧小巧結婚被嘲諷稱明白韋史密夫憤怒　宣布將偕老公離開社交網絡

歌手鄧小巧與加拿大男友「白先生」本月初在加拿大結婚，事後開心分享婚照，卻遭受網友言語暴力，備受攻擊「醜樣」、「肥」、「豬扒」，隨後小巧一連上載兩個帖文反擊：「得到愛，唔一定要生得靚。」



鄧小巧本月初與加拿大男友「白先生」共諧連理。（FB@鄧小巧）

小巧日前接受同身處加拿大的李婉華訪問，提到影帝韋史密夫（Will Smith）為老婆珍達（Jada Pinkett Smith）於奧斯卡頒獎禮上公開掌摑諧星Chris Rock一事，小巧稱雖不認同韋史密夫打人，但理解他的憤怒，她說：「我唔同意佢做嘅嘢，但我明白點解佢咁做......語言暴力同肢體暴力都係一樣對人咁傷害，就好似你話Will Smith唔應該打人囉！就好似當佢用咗肢體暴力去打人、摑人，你就會話唔應該打人；但我哋對語言暴力好多人嘅睇法就係『你邊度理到咁多人講咩呀！』但你唔會話『你理得Will Smith打唔打人呀』、『佢打唔打人關你咩事呀』唔會㗎嘛！」

韋史密夫衝上台怒摑Chris Rock。（Getty Images）

李婉華深感認同，指自己不時被嘲「膠面」、「白骨精」、「整容」、「咁老唔好出嚟X」、「扮曬大明星」、「好寸」。但她見到負評反而感到開心，揚言「唔會畀你得逞」，故會選擇反擊那些網民。

小巧在李婉華YouTube直播中坦言雖不認同韋史密夫打人，但明白他的感受，（直播截圖）

而老公「白先生」得悉小巧被辱罵後，非常認同她的感受，安慰她說道：「網絡世界真係Dumb（愚蠢）。」小巧坦言：「佢嘅反應其實係我好欣賞嘅......因為佢細細個都有俾人杯過，佢好了解畀人欺凌係咩嘅一件事。所以佢唔會叫我你唔好理啦，你唔好睇啦。」

小巧同老公好幸福！（IG：tangsiuhau）

小巧又宣布，遲早有日會偕老公雙雙離開社交網絡，她說：「最後我都唔會再喺社交網絡出現，因為我唔使喺社交網絡展現我哋嘅生活先係生活。」她又透露老公已刪除Facebook，而她自己亦不再打開使用Facebook。

小巧和「白先生」結婚相：

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