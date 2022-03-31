今宵大廈2 | 最新單元預告曝光　鄭子誠撞鬼連詩雅現鮮紅旗袍Look

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》將於下周一（4日）接棒《飛虎 3 壯志英雄》9點半時段播出。近日TVB於Facebook專頁公開單元《七樓半》及《姐姐》的預告片段。單元一《七樓半》由鄭子誠、于洋及曾展望演出，講述三爺孫的靈異故事。鄭子誠激動表示爸爸于洋已逝世，但孫仔曾展望卻見到爺爺屍變識行，而海報中三人骨灰龕前均擺有靈位照片，非常嚇人。

單元一《七樓半》預告片：

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第四個單元《姐姐》則由林景程、樊亦敏、黃子雄及黃婉華主演，講述工人姐姐黃婉華來到氣氛詭異的家中，黃子雄對太太樊亦敏說：「我地終於可以一家團聚。」而片中有兩夫妻攬住一名疑似是工人姐姐黃婉華的女子。之後閃過有人手拿詛咒公仔的畫面，疑似「落降頭」，黃婉華隨即驚恐問：「你對我做過啲乜嘢呀？」海報上有一家「四」口合照，連狗仔都展露詭異笑容，令人毛骨悚然。

單元《姐姐》預告片段：

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除了預告片外，TVB今日（31日）亦公開了單元9《嫁衣》的海報，由胡鴻鈞和連詩雅主演。海報中裁縫胡鴻鈞前面擺放了8個穿上鮮艷紅色旗袍的假人模特，連詩雅站在模特中間，非常突兀，臉上表情亦不知所措又驚恐。網友都大讚這張海報充滿美感！究竟胡鴻鈞是否變態裁縫要迫害連詩雅？令人十分期待！

單元9《嫁衣》由胡鴻鈞和連詩雅主演。（海報）

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