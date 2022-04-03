盤點荷李活10個美魔女角色　61歲泰達史雲頓演反派女巫超有型

「女巫」在影劇作品中經常被設定成反派角色，但自從電影《黑魔后：沉睡魔咒》問世後，美豔動人又有強大魔法的「女巫」，似乎也受到廣大觀眾關注，以下妞編輯盤點電影中令人印象深刻的女巫，看看這些暗黑系蛇蠍美人，有什麼獨特的魅力！



【圖輯】點圖放大看「10個荷李活美魔女角色」👇👇👇

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1.《魔幻王國：獅子·女巫·魔衣櫥》泰達史雲頓Tilda Swinton

《魔幻王國》中的大反派「白女巫」找來外型高冷的泰達史雲頓飾演，將「白女巫」冷若冰霜、遙不可及的樣子完美演繹，要是惹到性格陰險的她，就會成為冰原上的一塊冰雕。

2.《黑魔后》安祖蓮娜祖莉Angelina Jolie

安祖蓮娜祖莉在片中雖然沒有狂換華麗禮服，但指標性的頭角造型，搭配銳利眼神、鮮豔紅唇，根本就是「魅惑」本人，加上《黑魔后》電影重新詮釋的《睡公主》故事，讓人對「黑魔后」更有好感。

3.「Marvel電影宇宙」伊莉莎伯奧遜Elizabeth Olsen

伊莉莎伯奧遜飾演的「紅女巫」是「Marvel電影宇宙」的人氣角色，她除了顏值高、身材好，戰力更是超級英雄中數一數二強的，去年Marvel也幫她推出了獨立影集《溫黛與幻視》（WandaVision）。

4.《怪誕黑家族》伊娃格蓮Eva Green

《怪誕黑家族》中的「女巫」佔有慾強又癡情，因為愛不到男主角尊尼特普（Johnny Depp），而把它變成吸血鬼活埋，雖然就是個恐怖的追求者，但看了「女巫」的長相也討厭不了她了！

5.《白雪公主之魔幻復仇記》查理絲花朗Charlize Theron

「魔鏡啊魔鏡，誰是世界上最美的女人？」雖然因為魔鏡改口而為白雪公主引來殺機，但查理絲花朗飾演的「女巫王后」顏值也絕對讓人無法忽視。（畢竟只是輸給白雪公主而已？）

6.《蠍子王》胡凱莉Kelly Ann Hu

《蠍子王》雖然是部十幾年前的老片了，但「女巫師」胡凱莉出場時的驚人美貌還是讓人印象深刻，擁有華裔、夏威夷及英格蘭血統的她五官十分立體，更擁有獨特的魅力，能超越巫術的大概就是顏值了。

7.《魔幻羅盤》妮歌潔曼Nicole Kidman

妮歌潔曼在《魔幻羅盤》飾演的「考爾特夫人」優雅而美麗，經常以金髮搭配貼身禮服亮相，「考爾特夫人」亦正亦邪的性格受到不少觀眾喜愛，在「The Big Bad Read」選出的最佳反派角色中排名第三，僅次於《哈利波特》的「佛地魔」和《魔戒》的「索倫」。

8.《格林兄弟幻險記》蒙妮卡貝露琪Monica Bellucci

2005年的電影《格林兄弟幻險記》集結了麥迪文（Matt Damon）、希夫烈格（Heath Ledger）、蒙妮卡貝露琪（Monica Bellucci）等卡司，雖然評價有點兩集，但美艷邪惡又會巫術的王后，顏值還是很可以的！不過既然「魔鏡」為世界帶來這麼多動亂怎麼不乾脆打碎了就好。

9.《自殺特攻：超能暴隊》卡拉迪樂芬妮Cara Delevingne

雖然《自殺特攻：超能暴隊》演員陣容龐大，劇情又以「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）為主線，不過卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）飾演的「魅惑女巫」造型搶眼、自帶詭譎氣氛，性格還很狂野，為觀眾留下深刻印象。

10.《怪誕黑巫后》安妮夏菲維Anne Hathaway

在這部電影中有超多女巫，安妮夏菲維飾演「高階女巫」則是女巫中的頭頭，他們熱衷於把討厭的小屁孩都變成老鼠，雖然聽起來很殘忍，但小孩有時候真的有點煩人對吧？

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