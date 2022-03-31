反起跑線聯盟︱潘燦良演活虎爸一角　一文睇「劇團王子」入屋之路

由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼主演的ViuTV電視劇集《反起跑線聯盟》於上星期一（21/4）正式播出，此劇講述一群拒絕成為「怪獸家長」的父母和要求子女贏在起跑線上的「虎爸」、「虎媽」，在校園裏為自己的理念辯護。當中飾演李銘基（Charles）的潘燦良在劇集中是一名單親「虎爸」，他與子女相處的態度及專制形象，令網民讚潘燦良演技到位，同時明白到作為家長的難處。

潘燦良在ViuTV電視劇集《反起跑線聯盟》飾演一名「虎爸」，形象專制，不會與子女相處。（周倪瑩攝）

現年55歲的潘燦良因在香港舞台劇上有着很高的成就，因此被稱為「劇團王子」，早在他青年時期就已經萌生出想成為演員的想法，原因是中學生的潘燦良在參與話劇活動時，得到老師讚賞後因而希望從事演員方面的行業。但是「劇團王子」的演藝路在開始時並不如想像中順利。1984年中五畢業的潘燦良決定報考香港演藝學院，誰知道他這考試連續落選三次，直到1987年第四次報讀的時候才能成功報考，1991年他終於從戲劇學院畢業，同年加入香港話劇團成為全職演員。

潘燦良落選三次，第四次報考才入讀香港演藝學院，是邁向演員生涯的第一步。（符祥定攝）

1994年是潘燦良在舞台劇發展道路上成功的開始，他因擔任《黑鹿開口了》男配角而獲得香港舞台劇獎「最佳男配角」獎項，隨後參演多部作品，如《如夢之夢》、《家庭作孽》、《暗戀桃花源》等，之後憑《南海十三郎》獲得第34屆台灣金馬獎及第17屆香港電影金像獎最佳男配角提名。於2005年更獲亞洲文化協會（Asia Cultural Council）所頒發利希慎獎學金，到美國紐約American Repertory Theatre進修。

潘燦良在舞台劇發展生涯上獲獎無數！(《逆流大叔》劇照)

學成歸來的潘燦良在演技上的進步是大家有目共睹的，先是在2005年及2011年分別憑香港話劇團舞台劇《家庭作孽》及《2029追殺1989》獲得香港舞台劇獎最佳男配角（悲劇/正劇）及最佳男配角（喜劇/鬧劇）獎項。於2012年更獲得由香港藝術發展局頒發的「2011香港藝術發展獎年度最佳藝術家獎（戲劇）」，隨後潘燦良在舞台劇上的成績更上一層樓在2013年、2014年及2017年，因舞台劇《心洞》、《教授》及《親愛的，胡雪巖》三度奪得香港舞台劇獎最佳男主角（悲劇/正劇）獎項，「劇團王子」的稱號並不是絕非浪得虛名。

潘燦良在舞台劇方面發展多年，亦開始在電影及電視劇方面大展拳腳！（《反起跑線聯盟》片段截圖）

潘燦良在舞台劇方面發展近三十載，但是近十年開始才在電視劇亮相！2014年與張可頤合作拍攝由香港電視網絡製作的電視劇《來生不做香港人》，是他首次電視上擔任第一男主角，隨後多次出演ViuTV的自製劇集《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》、《歎息橋》、《冥冥之中》等等，亦逐漸為人熟識，而這次《反起跑線聯盟》的收視不俗，而且內容題材貼地，相信「虎爸」Charles的角色會令潘燦良的形象更加入屋。

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