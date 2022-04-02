袁嘉敏自爆幫鍾培生改伴郎致詞稿　被翻曾在IG鬧陳詩欣係垃圾

前港姐袁嘉敏昨日（1日）在IG連環爆料，直斥鍾培生父子是「人渣」，今日（2日）鍾培生開腔回應，他承認曾向袁嘉敏提供經濟支持，但在女方索求更多的經濟援助後，加上性格不合而斷絕一切來往。而袁嘉敏亦不甘被辱，再度發文，當中還大爆TVB小花陳詩欣（Eunice）老公陳爾正（Joshua）亦牽涉其中，更自言曾為Eunice與Joshua的婚禮出力：「這位陳先生在10月底結婚時，培生做伴郎，份伴郎致詞稿也是我陪他練習及修改內容的。我無法出席婚禮，唔知培生有否全部跟住我的意思去修改，如果有改到，這位陳生都應該多謝我，他在四季酒店的盛大婚宴沒有被伴郎的致詞而引起尷尬場面。」



鍾培生以伴郎的身份出席婚禮。（IG@jc_zing）

Eunice與圈外男友Joshua在去年10月30日舉行婚禮，當時鍾培生以伴郎的身份出席婚禮。而Eunice在去年12月31日於IG Post出一張同老公在婚禮當日的合照，並寫道：「2021.圓滿。」相中一對新人穿上中式服裝，互相對望，十分甜蜜，當時鍾培生亦有留言：「圓滿。」不過今日有網民Post出一張Cap圖，圖中所示袁嘉敏留言：「垃圾。」但Cap圖顯示的時間是「3天前」，即是這張圖應該是在今年1月3日Cap定，而袁嘉敏留言的時間就顯示是「35分鐘」。不過翻查這個Post的留言區，並沒有看到袁嘉敏的留言，因而亦有人質疑這張Cap圖的真實性，猜測亦有可能只是P圖。

Eunice在去年12月31日於IG Post出一張同老公在婚禮當日的合照。（IG截圖）

今日有網民Post出一張Cap圖，圖中所示袁嘉敏留言：「垃圾。」