袁嘉敏炮轟鍾培生父子人渣後火速逃離香港：事情係非常複雜同難受

現年37歲前港姐,憑三級片《鴨王》一脫成名的袁嘉敏 (Candy),4月1日突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,上載鍾家的豪宅照表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」震撼全城。Candy直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,又表示大家本來是好朋友,不過已經不相往來,再也不會聯絡。

Candy繼昨日投下了這個震撼蛋後,於今日早上再次更新了她的IG story,指自己即將離開香港,並會搭長途機。她寫道:「Leaving HK soon, preparing for my first long-haul flight in 2.5 years.(即將會離開香港,準備我的首個2.5年長途飛行。)」言下之意似乎是會離開香港一段頗長時間。她其後還post了一些外國風景照以及她曾到當地旅行的照片,又表示打算到法國郊區生活,自己近期在香港總是睡不好,到當地生活應該會比留在香港好,且有計劃到巴黎,估計應該會逗留在法國2個月後才回來。

Candy再就與鍾培生父子的事件寫道:「I don't want to talk further on what happened, it's very complicated and sad (我唔想再講更多有關曾經發生嘅事,事情係非常之複雜同難受)」。Candy此發文一出,不禁令人猜測她是否想遠離香港這個是非之地,且要火速逃離。鍾培生亦有就事件作出了回應,指Candy向他索求經濟援助,兩人只見面數次。

