Bob林盛斌冒雨親手派飯予深水埗無家者：為社會做少少好嘅嘢

居於深水埗通州街的無家者於2019年冬至遭丟棄家當，其中14位無家者入稟小額錢債審裁處索償，上周二（29日）獲判勝訴，裁定康文署須賠償每位無家者100元。



（節目截圖）

判決令無家者議題再獲社會關注。昨晚（3日）首播的無綫（TVB）綜藝節目《THE SHOW MUST GO ON》在片尾由林盛斌（Bob）率領林秀怡、陳家桓、黃美棋等人，聯同恆常於深水埗派飯的明哥，冒雨前往通州街公園，親力親為派愛心飯盒和物資。

（林盛斌Facebook）

Bob在節目中表示：「如果每人都可以做少少嘢，世界會更美好。」他又今日（4日）上載與明哥的合照，透露派飯是他的建議，並發文說道：「如果你覺得呢一part同成個節目格格不入，影響到你本身諗住就咁開心笑到尾嘅心情，我同大家講聲唔好意思，因為呢個係我嘅提議。」他希望運用影響力改善社會，說道：「我覺得我哋做演藝事業，除咗可以帶娛樂同歡樂俾大家之外，我哋都可以運用我哋少少嘅影響力，做一啲對個社會更加好嘅嘢。」

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