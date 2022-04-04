林作爆已同袁嘉敏透過中間人和解　蕭若元鬧爆：賤人中嘅賤人

袁嘉敏（Candy）昨日（3日）公開炮轟林作出售私人對話截圖，因感被出賣而傷心又生氣。林作回覆《香港01》稱一切純屬講笑，更指自己「冇料可以爆」，又透露其他報道流出的對話截圖是藝人和記者之下的私人交流，從未因出售對話牟利。



袁嘉敏。（Instagram/@candy_kamanyuen）

近日蕭若元加入抽水大軍，拍片批評林作稱要出售朋友之間的私人對話是「無人格」、「非常下流」、「非常卑鄙」；又指林作自稱純屬講笑是「學佢師父陶傑一樣，話係講笑，呢啲人最容易做咗啲乜嘢，就扮係講笑，等你捉唔到佢，永遠講笑同現實唔分。」結尾更鬧爆林作是「賤人中嘅賤人」。

蕭若元鬧林作出售私人對話截圖非常卑鄙。（影片截圖）

林作今日（4日）於Instagram公開回應蕭若元，認為他不理解西方幽默和諷刺，揶揄道：「一個有足夠民智的社會，不會看不清才子到底是開玩笑，還是公然犯法」他直斥香港民智低下：「陶傑先生說過，一切都要畫圖畫出腸，網民才能看懂」，而這一切「實屬可悲」。文尾林作透露Candy已透過中間人解開誤會，他又寸蕭若元：「沒有犯著你，何須在乎？」

林作出文寸爆蕭若元低智。（林作IG）

林作今接受《香港01》訪問，透露已與Candy達成和解，他說：「佢托中間人講唔使擔心，第一，一定冇料，佢都知；第二，佢擔心我作料啫，但我都唔會作㗎啦！我點知呢啲嘢，我唔知㗎嘛！」

至於蕭若元，林作則指蕭若元是借他鬧陶傑，說道：「鍾意抽水冇問題，但佢有時候當咗我係陶傑嗰面，佢有講過，佢覺得我係陶傑弟子，所以就一併踩。唔係第一次踩㗎啦！第三四次㗎啦！」

林作被蕭若元視為「陶傑弟子」。（Instagram圖片）

林作續稱：「佢咪同網友一樣，有位咪入你囉！佢講所有嘢都睇得好較真，有嗰句就嗰句，我就幽默、搞吓笑，有返啲智力嘅人都睇得穿嘅。佢咪帶領嗰班水平比較低少少嘅人囉！」他補充指兩人只見過一、兩次面，食過飯，私底下見面沒有面阻阻。

另外鍾培生又傳有新女伴，被爆出疑與無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》的「島大Candy」葉蒨文（Sophie）出雙入對。林作得悉後沒有羨慕，只道一句「紅顏禍水」。

葉蒨文（Sophie）。（IG@sophieysm）

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