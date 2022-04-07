金宵大廈2劇透 | 蘇皓兒戀上陳山聰做第三者　奪愛搶李施嬅男友？

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》最新一集（7日）《雙魚（下）》劇透。



上集提要：

金宵大廈住着一對母女，女兒郭渺渺（蘇皓兒飾）因事毀容兼不良於行，母親李淑芬（伍詠薇飾）長期照顧，這等慘事受到傳媒廣泛報道，讓母女獲得各方包容、金錢幫助。女為悅己者容，渺渺也不例外，可惜淑芬卻老是阻攔，希望她能專心繼續復康治療之路，背後卻是出於私利。

上一集精彩截圖：

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劇透注意！

精神病院內，女醫生為免造成男病人嚴重傷害，暫緩電擊治療，繼續聆聽渺渺與淑芬的故事。渺渺知道淑芬意圖後離家出走，獲得Maurice（陳山聰飾）拯救，及後更幻想與他會過着幸福生活。但現實世界的連番打擊，渺渺恍然母親一直在保護自己。淑芬也後悔過往如何對對待女兒，終尋回渺渺並向她道歉認錯，不幸的事卻於母女和好之際再次降臨。Ella（李施嬅飾）對Maurice的改變無所適從，希望找到謎底答案。有一個人，恰巧於此時出現……

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金宵大廈2 | 李施嬅外闖荷里活變雙料影后 自爆曾打算唔接續集

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