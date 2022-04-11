性感「賣茶妹」原來係愚人節活動 真身係呢位女神
撰文：ETtoday
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愚人節當天有直播平台找來正妹幫忙賣茶，但該名長髮妹穿著清涼，胸前只剩2片布遮點，渾圓胸型呼之欲出，甚至還不惜走光，引起正反兩極聲浪。
事後有網友肉搜出賣茶妹的真實身分，原來是火辣𡃁模，且還是宮廟禮生，引發熱烈討論。
秒被起底原來係呢位寫真女星 點擊放大瀏覽有關照片▼▼▼
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有網友日前看到臉書某直播社團，一名長髮妹跪坐在平台上奮力地賣茶葉，但穿的卻是細鍊帶迷你洋裝，胸前只剩兩片布料遮住雙點，還直接露出底褲，驚訝說：「現在直播都要這樣嗎？臉書跳出來沒有刻意去看。」賣茶妹的身分也火速被起底。
這位火辣賣茶妹其實是台灣JKF女郎鄭琦Kami，IG有6萬粉絲追蹤，曾參加JKF百大女郎頒獎典禮，平常也會當宮廟禮生，9日更擔任大甲媽媽祖文化祭的御用禮生，身穿火紅色緊身旗袍，微微露出事業線，性感模樣引起旁人搶拍。
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