東張西望｜水管爆裂延誤處理浸壞𨋢 業主要負責維修費上百萬
撰文：胡凱欣
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今日（14日）《東張西望》講到何小姐以千萬購入啟德發展區一私人單位，一日朋友來訪發現門口有一攤水，於是立即通知管理處，而管理處曾派人手持掃把來掃水，未有即時關水錶房掣。而相隔約一小時後管理處再次尋找何小姐告知水錶房內的水管破裂屬何小姐單位管理處不會負責，於是翌日何小姐自行找水電師傅維修。
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好景不常再隔數天後，何小姐再次接到管理處電話，被告之因為水管屬何小姐單位，而當日水管破裂導致水浸令電梯壞了，何小姐需要負上責任，而維修費用達至六位數字，接近百萬，一臉錯愕的何小姐原先以為維修電梯應該只需要花貴約萬元，豈會估計到要過百萬。而何小姐亦曾尋找過專家研究破裂的喉管，喉管的破損位置是接駁位高低參差，未知是否因為這個原因而導致喉管破裂，而破裂位置剛好卡在水錶前，所以責任屬誰這個問題亦具爭議；另外水錶房長期上鎖，需要由管理處來開鎖才可以進入，何小姐不明責任何以歸咎於業主。有律師研究此個案後解釋，這個個案責任不在業主，因為業主發現問題後曾有立即向管理處相告，而管理處在處理中有延誤，何小姐始終擔心因此事而需要大額賠償。
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