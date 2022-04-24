前HotCha成員Regen出新歌受訪　惹怒隊友Winkie於ig怒斥「冇品」

香港女子組合HotCha由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）和 黎美言（Winkie）於2007年成立，但始終敵不過組合長不過7年的魔咒，並於2014年解散。HotCha已經拆夥8年，8年來各人有著不同的發展，Regen主力拍劇，Crystal主力作曲及舞台劇，而Winkie則主力從商。

香港女子組合HotCha由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）和 黎美言（Winkie）於2007年成立 (網上圖片)

近日Regen自資出新歌《Wish You Were OK》，在接受商台《星光背後》的節目訪問時，講到跟隊友合作的那7年，三人經常有爭執，Regen：「拗撬最多係同Winkie，佢比較大剌剌，唔鍾意就會直接講，未必每個人頂得順佢性格。」這個訪問一出則被網民認為為宣傳新歌的炒作。

《Wish You Were OK》 (youtube@Regen)

Winkie昨日（23日）在社交平台上的限時動態發表了數篇story，怒轟Regen無品，話自己啞忍了15年，亦借此表示：「我正式宣佈呢個組合我唔會再有興趣重組」。Winkie留言：「其實你過好自己人生，我覺得冇必要，再係你訪問度提起評論我，我哋已經係分開個體。因為對我來講，我都頂唔順你哋性格，人前人後一套，無team spirit，全為自己私心。唔係我當初追求嘅嘢，我鍾意一齊成功而唔係分開成功，所以係我唔玩，無奈我一直為咗大體，唔想影響大局，隱藏自己感受多年。很痛苦，啞忍15年我現在終於落到決定，我覺得坦誠善良相處絕對好過俾人出賣，希望有一日你地都能夠懂得檢討自己，不要在人前扮成弱者，關係係雙方不是單向。社會很多人都有情緒病，我亦試過唔代表我唔出聲，不要用這種手法宣傳自己新歌I am Serious Now ，Get out of my Life。」來發洩自己的不滿。

Winkie宣洩不滿（ig@winkielaimy）

其後亦在發布多篇story：「To Somebody：Who keep hurting me for years. STOP IT」；「弟弟離開的傷痛，只有一年多，其實我仍在適應中。你訪問說話前可否思考一下？你focus自己可以了，這不是敢言，而是魯莽草率。Please不要再在別人傷口上繼續灑鹽。Leave me alone child」其後更上載與朋友的對話，朋友痛斥Regen「有冇品？」Winkie回覆對方：「佢真係冇品」，然後繼續鬧：「我覺得咁多年，手指只係識指向人，可以試吓檢討吓你自己，高傲自滿嘅性格，都未必頂得你順。我正式宣佈呢個組合我唔會再有興趣重組，粉絲們抱歉，15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會，最後我選擇自己心靈行先，你無辦法想像忍耐15年有幾受傷害。」痛斥Regen一直的傷害自己，而且傷害太深。

Winkie雖然冇指名道姓（ig@winkielaimy）

最後一篇也是和朋友的對話截圖：「我記得早排你仲有心話入去探佢」，Winkie：「其實佢哋做傷害我嘅每一件小事，多到數唔晒。」Winkie口中的「佢哋」未知有否包含Crystal？而Regen今日（24日）早上亦在社交平台上發文解釋：「我表達唔好，其實係想講好多人末必會接受咩都直接講嘅人，但係我ok佢呢個性格，最近 Winkie 有同我msg下，我覺得佢心態改變成熟咗好多，好正面同埋好叻。背負好多壓力而自己可以行咗呢條創業路，好專心做好自己嘅事，都會主動關心我情緒，所以引起嘅難受喺度講句對唔住。」最後Regen亦表示現在開始不會再回答有關於組合的問題，並否認為新歌宣傳而引起此事，另一名成員Crystal則未有回應。

Winkie口中的「佢哋」未知有否包含Crystal？（ig@winkielaimy）

Regen今日以千字文回應（ig@regenc）

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