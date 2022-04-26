黎美言表示HotCha中傷她最深不是Regen　Crystal回覆不會再提此事

香港女子組合HotCha由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）和 黎美言（Winkie）於2007年成立，並於2014年解散。日前因為Regen出新歌接受電台訪問時，懷疑因為內容而觸發Winkie的爆發。

由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成的Hotcha以勁歌熱舞打入樂壇。雖然她們相對上不算很紅，但作為90後的都會認識她們。（資料圖片）

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8年來三人已向著不同目標發展，Regen主力拍劇及歌唱事業，Crystal主力作曲及舞台劇，而Winkie則主力從商，三人風馬牛不相及，突然因為一事而令三人重新再聚頭。前日（24日）Winkie已經在社交平台上回應Regen，亦暗示不止Regen一人欺負她。昨日（25日）Winkie接受訪問時，聲淚俱下的表示Crystal對她的傷害更大，但Crystal做過什麼不會說，但主要因為利害關係而引起，亦話大家相處的時候總會對她「單單打打」，當時公司調解過但沒有用。

黎美言壓力爆煲聲淚俱下作出大控訴。（陳順禎攝）

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而事隔兩日，Crystal在社交平台的限時動態上載了一段文字：「多謝大家關心，明白大家需要我嘅回應，我只係希望大家好好生活同平安，有關嘅說話同評論日後都唔會再講，希望大家體諒。」表示不會再就HotCha三人之間的問題再作任何評論，Crystal回覆《香港01》表示一切在IG限時動態回應了，多謝關心。

Crystal於ig點覆（ig@quicheung)

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