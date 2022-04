HotCha出道至解散之路回顧　Regen、Winkie反面：不會重組

【HotCha不和/Regen/Winkie】數到香港其中一個經典人氣女子組合,「HotCha」一定必不可少。HotCha於2007年出道,憑青春跳唱風格走紅,吸引了不少年輕粉絲,可惜於2014年拆夥解散。日前,成員張惠雅(Regen)與黎美言(Winkie)更隔空就當年HotCha不和一事開火,Winkie更揚言「不會重組HotCha」,令不少粉絲大感可惜。以下就一起回顧HotCha的成團之路吧!



HotCha由張紋嘉(Crystal)、張惠雅(Regen)及黎美言(Winkie)三位女生組成,三人原本都是互不相識,各自被公司發崛。而出道前更曾特意到日本學跳舞,於2007年4月4日正式出道,憑青春跳唱風格走紅,吸引了不少年輕粉絲,並推出了多首人氣歌曲,例如《不要防曬》、《你的味道》、《You Are My Best Friend》、《對我有感覺》等,相信90後女生們都曾於唱卡拉OK時唱過,是大家的青春回憶之一。

【HotCha不和/Regen/Winkie】數到香港其中一個經典人氣女子組合HotCha一定必不可少。(唱片封面照)

女生相處之間很多時都會容易產生磨擦,HotCha也不例外。HotCha的成員在出道前互不相識,只能在出道後一邊工作,一邊相處磨合,因而一直都有HotCha不和的傳聞傳出。而多年後,Regen日前亦於訪問時承認成員之間合作7年經常會有爭執,拆夥後互相甚少聯絡,更直認因Winkie個性直接,最常與她吵架。

拗撬最多是跟Winkie,她比較大剌剌,不喜歡就會直接講,未必每個人頂得住她的性格。 張惠雅(Regen)

由張惠雅(Regen)、張紋嘉(Crystal)及黎美言(Winkie)組成的Hotcha以勁歌熱舞打入樂壇。雖然她們相對上不算很紅,但作為90後的都會認識她們。(梁碧玲 攝)

對此,Winkie亦於社交平台撰長文開火回應Regen的言論,不滿Regen為了宣傳自己的單飛新歌而於訪問提及自己,更直指Regen性格高傲自滿,為人自私沒有團隊精神,人前人後一套,自己也難以忍受她的性格,並稱自己追求的是「一起成功而不是分開成功」,而在這組合7年內亦被成員做的小動作而飽受傷害,揚言「不會重組HotCha」。

呢個組合我唔會再有興趣重組,粉絲們抱歉,15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會,最後我選擇自己心靈行先,你冇辦法想像忍耐15年有幾受傷害。 黎美言(Winkie)

【HotCha不和】Winkie揚言「不會重組HotCha」。(陳順禎 攝)

不過,除了HotCha不和外,導致HotCha解散的最大導火線便是當時有傳Regen是第三者介入老闆薛世恒與陳法拉的婚姻,令二人最後離婚收場。而因為有關風波越演越烈,Regen最後更選擇離開香港避風頭,到澳洲工作假期一年暫時離隊,令組合變得名存實亡,直至2014年Regen回港合體,HotCha推出最後的告別作《另一頁》,正式宣布組合解散。

其實我已考慮了一年才走,最大原因是那時精神狀態非常差、非常辛苦。不能只為他人設想,那時我亦有幫助團隊,只收幾千元便飛回來拍了一個齊人的代言廣告。 張惠雅(Regen)

【HotCha不和】Regen到澳洲工作假期一年暫時離隊,令組合變得名存實亡。(IG@regenc)

HotCha出道7年期間一直人氣不俗,成員們都全方位發展,除了推出音樂作品外,亦有參與電影、電視劇、舞台劇演出。此外,成員們更化身才女各自推出小說作品,還接拍了不少代言廣告,當中擔任攝影器材公司代言人的廣告更於當時播到街知巷聞,外界都覺得她們各人應該收入不錯。

【HotCha不和】兩年前HotCha重組,舉辦《HotCha Are U My Best Friend十周年回憶慈善演唱會》。(葉志明 攝)

不過多年後,Regen卻於訪問中大爆HotCha出道多年來長期無收入,加上要支付公司為她們預支的費用,「做極都不夠冚」,不單沒有假期,月薪亦只有$8,000至$10,000左右,便會思考為什麼要這麼辛苦。