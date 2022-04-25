HotCha出道至解散之路回顧　Regen、Winkie反面：不會重組

【HotCha不和／Regen／Winkie】數到香港其中一個經典人氣女子組合，「HotCha」一定必不可少。HotCha於2007年出道，憑青春跳唱風格走紅，吸引了不少年輕粉絲，可惜於2014年拆夥解散。日前，成員張惠雅（Regen）與黎美言（Winkie）更隔空就當年HotCha不和一事開火，Winkie更揚言「不會重組HotCha」，令不少粉絲大感可惜。以下就一起回顧HotCha的成團之路吧！



HotCha由張紋嘉（Crystal）、張惠雅（Regen）及黎美言（Winkie）三位女生組成，三人原本都是互不相識，各自被公司發崛。而出道前更曾特意到日本學跳舞，於2007年4月4日正式出道，憑青春跳唱風格走紅，吸引了不少年輕粉絲，並推出了多首人氣歌曲，例如《不要防曬》、《你的味道》、《You Are My Best Friend》、《對我有感覺》等，相信90後女生們都曾於唱卡拉OK時唱過，是大家的青春回憶之一。

【HotCha不和／Regen／Winkie】數到香港其中一個經典人氣女子組合HotCha一定必不可少。（唱片封面照）

女生相處之間很多時都會容易產生磨擦，HotCha也不例外。HotCha的成員在出道前互不相識，只能在出道後一邊工作，一邊相處磨合，因而一直都有HotCha不和的傳聞傳出。而多年後，Regen日前亦於訪問時承認成員之間合作7年經常會有爭執，拆夥後互相甚少聯絡，更直認因Winkie個性直接，最常與她吵架。

拗撬最多是跟Winkie，她比較大剌剌，不喜歡就會直接講，未必每個人頂得住她的性格。 張惠雅（Regen）

由張惠雅（Regen）、張紋嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成的Hotcha以勁歌熱舞打入樂壇。雖然她們相對上不算很紅，但作為90後的都會認識她們。（梁碧玲 攝）

對此，Winkie亦於社交平台撰長文開火回應Regen的言論，不滿Regen為了宣傳自己的單飛新歌而於訪問提及自己，更直指Regen性格高傲自滿，為人自私沒有團隊精神，人前人後一套，自己也難以忍受她的性格，並稱自己追求的是「一起成功而不是分開成功」，而在這組合7年內亦被成員做的小動作而飽受傷害，揚言「不會重組HotCha」。

呢個組合我唔會再有興趣重組，粉絲們抱歉，15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會，最後我選擇自己心靈行先，你冇辦法想像忍耐15年有幾受傷害。 黎美言（Winkie）

【HotCha不和】Winkie揚言「不會重組HotCha」。（陳順禎 攝）

不過，除了HotCha不和外，導致HotCha解散的最大導火線便是當時有傳Regen是第三者介入老闆薛世恒與陳法拉的婚姻，令二人最後離婚收場。而因為有關風波越演越烈，Regen最後更選擇離開香港避風頭，到澳洲工作假期一年暫時離隊，令組合變得名存實亡，直至2014年Regen回港合體，HotCha推出最後的告別作《另一頁》，正式宣布組合解散。

其實我已考慮了一年才走，最大原因是那時精神狀態非常差、非常辛苦。不能只為他人設想，那時我亦有幫助團隊，只收幾千元便飛回來拍了一個齊人的代言廣告。 張惠雅（Regen）

【HotCha不和】Regen到澳洲工作假期一年暫時離隊，令組合變得名存實亡。（IG@regenc）

HotCha出道7年期間一直人氣不俗，成員們都全方位發展，除了推出音樂作品外，亦有參與電影、電視劇、舞台劇演出。此外，成員們更化身才女各自推出小說作品，還接拍了不少代言廣告，當中擔任攝影器材公司代言人的廣告更於當時播到街知巷聞，外界都覺得她們各人應該收入不錯。

【HotCha不和】兩年前HotCha重組，舉辦《HotCha Are U My Best Friend十周年回憶慈善演唱會》。（葉志明 攝）

不過多年後，Regen卻於訪問中大爆HotCha出道多年來長期無收入，加上要支付公司為她們預支的費用，「做極都不夠冚」，不單沒有假期，月薪亦只有$8,000至$10,000左右，便會思考為什麼要這麼辛苦。