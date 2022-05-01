廉政行動2022｜袁偉豪太入戲險撞爆頭　譚俊彥竟被「篋神」考起？

由袁偉豪、譚俊彥、蔡思貝、陳敏之及陳曉華領銜主演的《廉政行動2022》今晚（1日）正式首播，是繼《廉政行動2019》後時隔3年再與廉政公署聯合製作的TVB劇集，未播出已經令觀眾非常期待。



劇中有唔少動作場口，絕對令大家睇得好肉緊。

總監製林超賢曾透露今輯對人性着墨比較重，但劇中依然不乏勁爆場口，今晚播出的一集就有齊追車、埋身肉搏等畫面。另為突顯角色性格及價值觀，劇中對白設計非常精警，沉穩踏實的偉聰（袁偉豪飾）強調：「Rule number one：never break the rules.」果敢愛冒險的傲鳴（譚俊彥飾）其座右銘則為：「攞到個波入到禁區就起腳射啦，仲諗有冇越位呀！」簡單兩句「思想角力」，已讓人感覺戲味大增。

袁偉豪差啲撞到頭。

日前《廉政行動2022》釋出拍攝花絮及NG片段，飾演廉政公署人員的袁偉豪與蔡思貝等由於要應付大量繞口專業對白，頻頻慘食NG，袁偉豪拍攝一場救人戲時，更因太過投入未有為意攝影機位置，險些一頭撞落去發生意外。至於視帝譚俊彥則慘遭「對手」考起，原來該名對手竟是一個「蠱惑的篋」，場面既無奈又搞笑。

譚俊彥和袁偉豪首次合作。

《廉政行動2022》劇情講述唐偉聰（袁偉豪飾）與沈傲鳴（譚俊彥飾）10年前同為廉政公署新人，因一次行動發生嚴重意外，傲鳴腳部重創，自此二人各走極端、不相往來；10年後，平步青雲的偉聰晉升為總調查主任，帶領新人李進兒（蔡思貝飾）等，調查路政署總工程監督涉嫌收受地盤總管利益一案，急於破案的進兒性格衝動，像極當年的傲鳴，偉聰擔心；另邊廂，與偉聰失聯多年的傲鳴突然現身機場。