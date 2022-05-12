金剛小嫻分手早有先兆！二人真實性格反差大　更常為小事吵架

【金剛分手】小嫻和金剛曾視「分手」為禁忌話題，稱這是絕不說出口的「地獄哏」，沒想到此次再說，已真心分手。兩人其實個性很不相同，經常為了小事磨合而吵，但很愛時，15分鐘就能解決，如今久了，成了彼此跨不過的難。



小嫻和金剛2020年8月交往，隔年在台灣恆春租屋定居，當時曾因當地疫情暫停擺檔，每天和2狗1貓過著淡泊寡欲的生活，並努力存買房基金，兩人最大的幸福，是每天曬著太陽，忙著閒晃、聽蟲鳴鳥叫，小嫻被問到為何不在墾丁直接買房，小嫻說墾丁、恆春的房價並不比台北便宜，此時落腳此處，看完春夏秋冬四季，再決定買不買。閒聊時，她開了玩笑：「如果現在買了，有一天若分手怎麼辦？」

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當時她突然意識到金剛從不開這種玩笑，馬上道歉：「我以前經歷過一些事，才會這麼想，但我說的也是大部分情侶的狀況。」金剛說：「我這人交往時從不說分手，有一天若說了，就是真的。」兩人比喻把分手掛嘴上的行為叫「地獄哏」，承諾以後也不再說，每天宅在家會吵架嗎？金剛笑說之前常北上時都不會吵，現在偶爾會鬥嘴，小嫻認為，這是正常能量釋放，是有助身心的。

小嫻和金剛愛得熱絡時，聊到這愛情路上難免顛簸，也會有爭執與磨擦，但最多15分鐘，只要其中一個人換話題，另一個人肯定有默契接下去，兩人個性坦率到健檢查出痔瘡，都向粉絲報告，讓他們成為人人稱羨的「內痔情侶」。

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到底吵架吵什麼？小嫻舉例，有一次她開金剛才改好的全新大車，他則開另一部車在後面跟，金剛進加油站時，眼見小嫻往窄處去，心想不妙，最後果然擦到兩邊輪框，金剛說：「我走下去，看了一眼，就不講話了，因為我想自己把情緒消化掉。」他臉整個垮下，小嫻見道歉沒用，加完油就揚長而去，15分鐘後她打給他，就大聲兇他，她說：「他一下車先看輪框，我就吃醋了，原來輪框比我還重要。」金剛立刻道歉，兩人相互說開後，就沒事了。

這樣的事每天都在上演，難得的是，因為彼此個性夠成熟，情緒發完都會快速和好，只要一個人決定換話題，另一個人必定接話，事情就過了。但如今看來，很多事情不是過了就過了，吵完後，問題仍然存在，累積久了，成了冷靜分手的理由。

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