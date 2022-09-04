9個成功轉型做演員的大陸男團偶像　肖戰靠《陳情令》變一線男星

「男子偶像團體」一直在主流市場佔有一席之地，不斷推層出新的為藝能圈注入新血，而這些男團成員各個多才多藝，他們有的跨足不同型態的綜藝節目，有的則把觸角伸向了影視劇，肖戰、王一博憑借《陳情令》華麗轉身，成功晉升演員之列，易烊千璽也靠著電影《少年的你》證明自己的演技潛力，究竟還有哪些男團成員正在轉型之路上，等待大家的發現呢？



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一、「X玖少年團」肖戰

去年一部《鬥羅大陸》再次把肖戰推往巔峰，身為男團「X玖少年團」一員的他，出道至今已拍過《哦！我的皇帝陛下》、《狼殿下》等多部作品，2019年的《陳情令》讓他擠身頂流之列，《鬥羅大陸》的央視開播、話劇《如夢之夢》的一票難求，都證明肖戰的演技實力。

今年他所主演的《王牌部隊》、《餘生，請多指教》皆取得相當不錯的成績，也讓觀眾見識到他不同以往的成熟演技，而已經煞科的《玉骨遙》更是備受期待！

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二、「UNIQ」王一博

2019年憑藉《陳情令》藍忘機一角紅遍海內外的王一博，是中韓組合團體「UNIQ」的一員，從《人間至味是清歡》、《我的奇怪朋友》的初次嘗試，到《陪你到世界之巔》、《陳情令》的演技大爆發，再到去年搭檔演技派女星趙麗穎的《有翡》，王一博的戲劇之路可說是愈走愈穩。

搭檔黃軒、宋茜的《風起洛陽》創下超高播放量外，也獲得業界一致好評，接下來與陳曉合作的緝毒劇《冰雨火》，也在今年與觀眾見面。

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三、「NINE PERCENT」林彥俊

曾是限定男團「NINE PERCENT」一員的林彥俊，憑借不俗的外貌成功進軍戲劇圈，和陳星旭、張婧儀合作的民初劇《一見傾心》，戲中俐落帥氣的軍裝扮相，光是定裝照便以圈粉無數，而首次擔綱男主角的《原來我很愛你》，更是大膽挑戰飾演身殘人士，可見他跨足戲劇圈的企圖心，該劇也已在今夏與觀眾相見歡。

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四、「R1SE」翟瀟聞

曾是限定男團「R1SE」成員之一的翟瀟聞，早已將演藝觸角伸向了影視劇，校園劇《暗戀橘生淮南》裡的暖心室友徐志安、話題劇《你微笑時很美》裡的王牌打野簡陽、治癒劇《世界微塵裡》裡的陽光少年劉宇誠，不甘於安逸的他，去年更是大膽挑戰古裝劇，接下耽改IP劇《吉星高照》男主角謝憐，能否延續耽改不敗傳奇，就讓我們拭目期待！

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五、「TFBOYS」易烊千璽

「TFBOYS」成員的易烊千璽，一部《長安十二時辰》讓觀眾見識到他日益精進的演技，面對《熱血同行》的雙男主挑戰也是游刃有餘地完成，目前仍在中央戲劇學院就讀的他，2019年更是憑借電影《少年的你》一舉抱得多個電影大獎，逐漸把影視觸角伸向電影圈的他，像是抗戰電影《長津湖》以及文牧野執導的《奇蹟》。

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6.「M.I.C男團」檀健次

曾出演過《軍師聯盟》、《三國機密潛龍在淵》、《驪歌行》等精緻大戲的檀健次，2010年以「M.I.C男團」成員身份正式出道，並發表過多首單曲，2020年憑借一部《鬢邊不是海棠紅》，檀健次將京劇名伶陳紉香淒涼的一生，詮釋地入木三分，也從此戲路大開，在耽改IP劇《烽火流金》裡，飾演驍勇善戰的大梁安定候顧昀，近日剛開機的《長相思》裡，將挑戰自帶高冷氣質的九命相柳，今年的他，更憑借刑偵推理劇《獵罪圖鑑》裡模擬畫像師沈翊一角，被網友封為「三月男友」，能擁有如此多變的角色形象，果真是具有「爆款預備軍」的潛質！

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七、「NINE PERCENT」范丞丞

玄幻劇《靈域》裡首次擔綱主演的范丞丞，算是男團「NINE PERCENT」裡資源比較靠前的，不單跨足多檔綜藝，高顏值的他更是深受影視劇青睞，除了《靈域》外，還有「迷霧劇場」系列的《致命願望》，和剛剛煞科的《曾少年》，而搭檔王安宇拍攝的耽改劇《左肩有你》，更是僅僅憑借幾張照片，便在微博造成高度熱議，由此可見他的不凡潛力呀！

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八、「EXO」鹿晗

曾為國際男團「EXO」成員的鹿晗，退出後也開始嘗試戲劇演出，《擇天記》、《甜蜜暴擊》雖然都取得不錯的收視，但隨著電影《上海堡壘》的票房失利，他的轉型之路面臨前所未有的挑戰，好在2020年豆瓣8.0的電競劇《穿越火線》令他扭轉頹勢，鹿晗在劇中一改往日精緻男孩形象，「泡麵頭+拖鞋」的反差扮像，讓觀眾大呼神奇，而《在劫難逃》裡，突破框架飾演連環殺人魔，更加說明他在演員之路上的無限可能，近日也傳出他即將出演漫改劇《一人之下》的消息，就讓我們一同耐心期待吧！

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九、「TFBOYS」王俊凱

「TFBOYS」另一位成員王俊凱，今年剛從北京電影學院畢業，首次擔綱主演的電影《解憂雜貨店》，開出票房佳績，2018年搭檔文淇、蔣依依主演的《天坑鷹獵》也收穫不少好評，近年又參演多部主旋律的影視作品，可見其演技是備受業界肯定。

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盤點了這麼多位由男團轉戰戲劇圈的男孩，他們不僅擁有超凡的舞台魅力，更勇於突破自我，挑戰全新領域，本就自帶流量的他們，能否延續既有高光時刻，值得粉絲與觀眾屏息以待！未來不可限量的他們，誰會是你心中的演員潛力股？或是還有哪個男團新星是你看好的黑馬呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：９月開播陸劇》小花卡位戰！虞書欣 張婧儀新生代崛起，力拚前輩陳鈺琪 李沁，誰能坐穩C位！】