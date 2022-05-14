林曉培17歲被迫賣唱代母還債！含淚自揭兒時超慘經歷　背後有洋蔥

台灣歌手林曉培近日登上節目《那些年，那些歌》演唱許多經典歌曲，當年名氣幾乎與同期的徐懷鈺並駕齊驅，卻因酒駕重創演藝事業。回想兒時經歷，林曉培因家中債務，17歲就被送往日本作秀唱歌還債，把大部分的薪水都交給媽媽，讓她產生諸多的怨言。



林曉培早期穿梭Pub駐唱，因緣際會得到發片機會，憑主打歌〈煩〉走紅歌壇，但她卻因酒駕肇事，終止演藝生涯。林曉培事發前一天，她才剛決定要信奉基督教，隔天就出現在派出所，這一切遭遇讓她覺得自己在追求神的路上「被破碎」，氣憤之下直摔聖經。

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事後想積極彌補的林曉培，不怕被貼上「罪人」的標籤，自告奮勇擔任酒駕宣傳大使，卻被台灣交通部拒絕；輾轉之下她收到「防制酒駕宣導」的機會，希望可以透過自身經歷，讓所有人都知道千萬不要酒駕。

林曉培自小就展現驚人的歌唱天份，時常在媽媽經營的卡拉OK店唱歌，但後來因媽媽生意失敗，家中欠下債務，年僅17歲的林曉培被送往日本唱歌作秀幫忙還債：「當時對媽媽滿懷200％的怨言！」對生活也有極高的厭惡感的她，幸運的是有「音樂」從頭到尾陪伴著，用喜歡的事情賺錢養家，讓林曉培覺得相當慶幸。

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