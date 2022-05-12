金剛曾發文感謝「每天照料菊花」小嫻昔日愛得濃烈：願照顧他一世

【金剛分手】台灣藝人小嫻（黃瑜嫻）、金剛（李信樵）交往1年多，小倆口不僅是戀人也是事業夥伴，卻無預警於11號晚震撼宣布分手，讓外界錯愕不已。



尤其去年（2021）金剛健檢發現肛門長了約3公分的腫瘤，急動肛門廔管手術，回診又發現長出瘜肉再電燒，當時小嫻日日幫他換藥，私密部位就在眼前也不在意，她說：「愛一個人就是要他最天然的部分！」還承諾願照顧他一世。

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金剛去年3月健檢發現肛門長了約3公分的腫瘤，後來才發現那並非腫瘤，僅是小膿包決定再觀察，只是傷口又復發感覺很痛，決定動肛門廔管手術。本來以為動刀完好得差不多了，回診卻又發現傷口還未完全癒合，甚至長出瘜肉，即刻又以電燒方式將瘜肉處理掉。

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那段時間金剛對於小嫻如同私人看護般的照顧相當感謝，直呼：「兩人在一起所有東西都是透明的，所以也不會尷尬，很自然的一件事，小嫻比較厲害的是，她可以去接受，每天照料我的『菊花』，幫我換藥，蠻感動的。」

而小嫻也說：「愛一個人就是要接受他最天然純淨的樣子，接受新鮮小菊花暫放在我面前。」如今兩人因個性差異大、衝突多選擇分手，感情告終仍能繼續做朋友，過往各種甜蜜互動也已成風。

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