水逆降臨來勢洶洶　12星座雙子官萬事皆凶　教育、傳媒迎來大清算

【唐綺陽星座運勢週報5/9-5/15】水星逆行，注意水逆造成的影響，檢討教育及媒體等體系，不合時宜之處，多加反思並改進。木星進白羊，熱情投入新領域，把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己。



重要星象：水星逆行、木星進白羊。

工作注意：雙子、巨蟹、處女、天蠍

雙子：處理事情勿過度急躁

巨蟹：找到正確方向，心裡更安定

處女：工作表現良好，有機會成為領導

天蠍：去蕪存菁，需用心做好溝通

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桃花注意：白羊、天秤、人馬、山羊

白羊：遇到幽默隨興的人，輕鬆以待就好

天秤：沒時間相處，也要傳達心意給對方

人馬：略感停滯，審視自己的犧牲奉獻

山羊：放鬆一點反能顯得可愛

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財運注意：金牛、水瓶

金牛：正視理財問題，有耐心別逃避

水瓶：財運佳也要避免亂花錢

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健康注意：獅子、雙魚

獅子：改善睡眠問題，幫助提升健康

雙魚：當心免疫力不足，慎防傳染疾病

【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】