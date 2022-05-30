張敬軒王菀之初出道曾一同出生入死　同門師兄妹成一生摯友

張敬軒昨晚（29日）最後一場的《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》邀請到好友王菀之（Ivana）擔任壓軸嘉賓，兩人除了合唱歌曲之外，Ivana更即場朗讀自己親手寫的信，其中讀到一句「你曾經問，如果下一世搵唔返你點算？我話你知，我會嚟搵你」的時候，軒仔更忍不住流淚，兩人相擁的場面令觀眾看到相當動容。



張敬軒演唱會｜王菀之親筆信感動全場：如果下世搵唔返我我會搵你

被粉絲稱作「皇上」和「皇后」的張敬軒和大兩歲的王菀之雖然傳足緋聞多年，但兩人的友情並沒有因此而受到改變，更多次表示對方正如自己的家人一樣。張敬軒和王菀之這對一生摯友其實曾多次提及當年初相識的經過，兩人除了因為是同期出道的同門師兄師妹之外，更曾經共同出生入死過！

被問到好友Ivana係咪有喜，軒仔就用爛gag回應，不過就無正面解答問題啦。（資料圖片）

張敬軒於2002年由內地來到香港發展，當時他覺得相當自卑，在香港沒有什麽朋友，直到有一次他和王菀之在一場遊艇派對上認識，王菀之主動向軒仔打招呼並一同談論音樂話題，之後兩人更一同成為環球唱片的同門師兄師妹，更於2005年第一次推出合唱歌《手望（守望版）》。

張敬軒和王菀之之間的互動總是充滿鬥嘴和鬧交的成分，猶如一對電視劇中的歡喜冤家。（資料圖片）

兩人的友情之所以能夠極速升溫，不得不提他們初出道時一次登台表演的生死經歷！當年因為中介公司不誠實，酬勞與工作不成正比的關係，張敬軒和王菀之決定罷唱來捍衛自己的權益，然而，對方卻突然拿出牛肉刀和錘子圍住他們強迫上台唱歌。最終順利解決紛爭後，張敬軒拖住王菀之在台上合唱《手望》，王菀之當下一度感到相當委屈而在台上大哭，隨後獲軒仔給予一個肯定的眼神來安慰她。

鏡頭前打打鬧鬧活像一對歡喜冤家，但他們心靈上的互動比任何形式化的「放閃」更真摯。(資料圖片)

成為生死之交後，張敬軒和王菀之的感情變得愈來愈好，甚至去到無分你我的關係。2007年的《勁歌金曲頒獎典禮》，有工作人員誤把張敬軒寫成了王菀之導致頒獎失誤，令當時站在台上的王菀之十分尷尬。張敬軒見狀隨即衝上台，並站在她旁邊說：「我同你一齊拎呢個獎好唔好？」，他又大方親了王菀之的面頰後再說：「當我在香港一個人住的時間，她好像我家人一樣關心我……多謝TVB頒這個獎給我們兩個！」之後軒仔更抱住王菀之在台上唱《迷失表參道》，在觀眾心中留下深刻的印象。

張敬軒於2007年的《勁歌金曲頒獎典禮》上為王菀之上台化解尷尬。（網上圖片）

張敬軒和王菀之之間的互動總是充滿鬥嘴和鬧交的成分，猶如一對電視劇中的歡喜冤家，亦因為感情實在太好而令外界以為兩人會因此「撻着」，但縱使傳出緋聞亦從不避諱地互相陪伴對方經歷人生大小事。對於與王菀之的緋聞，張敬軒曾經解釋兩人之間感情難以去解釋：「我和王菀之的情感好難解釋清楚，為什麼不變成真情侶，可能因為我們早已當對方是自己家人。」

張敬軒當年在王菀之的婚禮上「搶新娘」，Ivana老公在旁邊相當配合，場面搞笑。（Instagram：@hinscheung）

直到王菀之於2015年結婚，身為「緋聞男友」的張敬軒更愛屋及烏地大方送上祝福：「我的最愛找到了她的最愛，所以我又多了一位最愛！」，兩人的友情更因此成為不少香港人心目中的經典，被稱之為「有一種純友誼叫張敬軒與王菀之」，甚至被改寫成潮文《謝謝你，這輩子做了我的張敬軒》和《謝謝妳，今生當了我的王菀之》，甚至還得到兩人轉發的認證。

謝謝你，這輩子做了我的張敬軒。／謝謝妳，今生當了我的王菀之。 #by寧若曦 (張敬軒IG擷圖)