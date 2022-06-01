怪奇物語4｜Eleven親自解構第4季劇情 Part 2七月一號上架
撰文：DramaQueen電視迷
出版：更新：
主演Netflix人氣美劇《怪奇物語》（Stranger Things）的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），近日登上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》並聊到第四季有哪些可能的發展。
「主要劇情、同時也是這一季的口號：『這是終局的開端（It's the beginning of the end）』。」米莉說道：「我們得深入探索『Eleven』的起源、她在周遭的人影響下是如何成為現在的她，還有她如何自立自強成為這樣子的一名女性。這一季的故事會深入挖掘這一點。」
【相關圖輯】《怪奇物語4》首映18歲「Eleven」老氣似40歲 網民：變咗阿媽咁（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+20
主持人Jimmy Fallon問道，粉絲們是否可以在這一季看到許多謎團得到解答？米莉說：「絕對會有很多答案，然後也有很多淚水、很多笑聲。」
米莉提到同劇演員、飾演「Will」的諾亞施納普（Noah Schnapp）時，形容對方是「他們之中最會惡作劇的人」；米莉還說，自己和其他演員最近計畫要反將諾亞一軍。
【圖輯】一眾童星暴風成長！？點圖放大看第2季及第4季童星們的對比及更多《怪奇物語4》海報👇👇👇
+18
《怪奇物語》第四季第一部分將在5月27日上線，第二部分將在7月1日上線，主要演員群包含雲露娜維達（Winona Ryder）、大衛哈伯（David Harbour）、芬禾夫克（Finn Wolfhard）等人都會回歸。Netflix已續訂本劇最終第五季。
《怪奇物語》首映18歲「Eleven」老氣似40歲 網民：變咗阿媽咁怪奇物語｜第四季每集拍攝耗資兩億 影評人大讚：一分錢一分貨怪奇物語｜第四季預告超震撼 Eleven失去超能力點對付人形怪物？怪奇物語｜第四季最新劇照曝光 Jim Hopper剃光頭強勢回歸怪奇物語4｜Netflix神劇新一季變Silent Hill 前3季劇情懶人包怪奇物語｜第四季首8分鐘率先曝光 Eleven實驗室失控瘋狂殺人？
延伸閱讀：
《怪奇物語》第四季人形怪物解密！主創曝不死巫師「威可那」起源
【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】