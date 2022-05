怪奇物語4｜Eleven親自解構第4季劇情　Part 2七月一號上架

主演Netflix人氣美劇《怪奇物語》(Stranger Things)的米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown),近日登上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》並聊到第四季有哪些可能的發展。



「主要劇情、同時也是這一季的口號:『這是終局的開端(It's the beginning of the end)』。」米莉說道:「我們得深入探索『Eleven』的起源、她在周遭的人影響下是如何成為現在的她,還有她如何自立自強成為這樣子的一名女性。這一季的故事會深入挖掘這一點。」

主持人Jimmy Fallon問道,粉絲們是否可以在這一季看到許多謎團得到解答?米莉說:「絕對會有很多答案,然後也有很多淚水、很多笑聲。」

米莉提到同劇演員、飾演「Will」的諾亞施納普(Noah Schnapp)時,形容對方是「他們之中最會惡作劇的人」;米莉還說,自己和其他演員最近計畫要反將諾亞一軍。

《怪奇物語》第四季第一部分將在5月27日上線,第二部分將在7月1日上線,主要演員群包含雲露娜維達(Winona Ryder)、大衛哈伯(David Harbour)、芬禾夫克(Finn Wolfhard)等人都會回歸。Netflix已續訂本劇最終第五季。

