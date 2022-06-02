張敬軒公開男dancers演唱會前廣場亂舞片段：呢班人痴X咗線！

張敬軒的二十六場紅館演唱會於周日（29/5）圓滿落幕，向來親民的軒仔無論是與粉絲還是工作人員都能夠打成一片，早前他不但在尾場讓31位舞者逐一上台自我介紹、又親切地幫女dancer親自錄婚禮祝歌，然而出名愛錫dancers的軒仔卻突然在Instagram上認錯：「都係我唔好，個show令到大家壓力大得滯，令到呢班人痴X咗線！」



軒仔表示在演唱會尾場之前，收到一班男dancers傳給自己的一段「紅磡大叔廣場舞」影片：「我本身諗住觀眾入場嘅時候播，不過後來諗吓唔想大家對呢班佬留低唔好嘅印象，我想大家記住佢哋最有型嘅樣…不過我諗諗吓，佢哋嘅呢一面應該畀更多人知道...」影片中的這班男dancers舉起一個寫着「張敬軒老了廿歲，祝你青春常駐！女廁風景最歐美，good爆show」的花牌，又於心口中拿出張敬軒的大頭相，播住張敬軒的《酷愛》狂跳「抖音舞」，無厘頭的一面令軒仔非常無奈，表示「我冇眼睇你哋！」

張敬軒的一班男dancers亂舞拍片祝他演唱會good show，軒仔收到後表示「冇眼睇」！（Instagram：@hinscheung）

他深感自責地表示，是自己做得不夠好令大家壓力太大痴了線，不過卻就住這條影片提出一堆問題想問：「點解要擺我張相喺胳肋底？」、「呢堆咁舊嘅相究竟係邊個去搵出嚟同埋邊個print嘅？」、「點解你哋班人攰到咁仲可以抽到時間出嚟拍呢條片？」、「呢個東莞夜場版本嘅《酷愛》喺邊度搵返嚟？」、「 成件事係邊個策劃嘅？」、「條片呢啲step點可以唔預埋我？」

點擊觀看軒仔dancers廣場亂舞片段：