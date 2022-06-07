27歲泰網紅消失2個月驚傳噎死　曾被網民批身材22日內激減7kg爆紅

泰國27歲網紅「棒糖妹」Arisara Karbdecho（Alice）擁有甜美的外表與火辣的身材，因喜愛穿著性感衣服Cosplay而知名度大增，社群平台粉絲追蹤數超過百萬，曾被選為泰國十大話題美女，也是以可愛著稱的網路偶像。昨日驚傳已於下午12時50分過世，團隊悲慟證實噩耗，死因疑為噎死。



Alice的IG自3月開始就沒有更新，也無人知道她的動態。綜合泰國媒體報導，Alice的家人透露，她2個月前吃飯時不慎噎到，支氣管被食物卡住窒息缺氧，輸氧2個月後離世，目前遺體放在寺廟內，等待親友送最後一程。

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Alice早期因身材遭受不少批評，為此她努力運動瘦身，22天內減掉7公斤，也參加過挑戰，每減掉1公斤就可以獲得10萬泰銖，減肥成功後，廣告、贊助商、雜誌邀約蜂擁而至。如今消香玉損，粉絲湧入IG悼念，台灣網友得知消息也十分震驚，紛紛留言追悼，「真假，我超愛她的虹彩六號ARUNI的作品」、「以前的女神」、「越南瑤瑤、泰國娜美」、「Rip，還這麼年輕」。

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