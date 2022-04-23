雞排妹鄭家純被網紅小玉「移花接木」換臉演AV　一個原因堅拒和解

台月灣網紅小玉（朱玉宸）因涉及換臉謎片案遭逮，他21號當庭認罪，表示願和受害者們和解，不過剛鄭家純發出聲明，表明不願和小玉和解，她認為若和解金額曝光，外界會認為某某某出道拍片不過也就這個價碼，她不希望上述言論造成自己及其他受害者二次傷害，因此拒絕和解。



鄭家純表示，了解台灣司法程序有其極限，在修復式司法推行下，小玉能不能獲得被害人的原諒並且達成和解，將會直接影響小玉的刑度，但是再多的和解金都沒有辦法彌補包括她在內的所有受害者在此事件受到的傷害。

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她也擔心和解金若一旦曝光，會遭到有心人士量化，再以嘲諷語意表達，原來某某某出道拍片不過就是這個價碼而己，鄭小姐不希望上述言論再次對自己以及其他人造成二次傷害，因此拒絕和解。

另外她認為換臉謎片成為小玉營利工具同時，更是對受害女性的性羞辱與性勒索，這個行為在刑事處罰上應該屬於性暴力等相類似犯罪，但如今刑度只能以個資法、製作散佈猥亵物與加重誹謗量處，處罰力道不足，要遏止這種數位性暴力歪風或是性除魅，除了積積極推動相關立法之外，實在還有很長一段路要走，所以目前只能透過拒絕和解，表達對現狀的不滿。

且有別於一般犯罪在被害者心中落下傷痕，換臉謎片透過發達的網路散佈，小玉不能、也無法擔保可以回收所有已經外流的換臉謎片，和小玉和解一點意義都沒有。

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