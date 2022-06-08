謝和弦前妻IG自爆「已婚時曾被要求3P」Keanna：不答應對方還生氣
撰文：聯合新聞網
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Keanna和謝和弦於2020年離婚，兩人分手後一度互相放話鬧得尷尬，最近終於平靜許多。她日前在IG分享近來台灣人氣話題「關於我可能讓你很意外的point」，意外透露：「已婚時曾被要求3P，我死不答應，對方還生氣」，讓不少粉絲驚呼：「好意外。」
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Keanna寫下23項「關於我可能讓你很意外的point」，如雙眼都是高度近視、出生時是金髮，溺水經驗兩次等，最令人驚訝的是她寫到「已婚時曾被要求3P，我死不答應」，還附上一個中指圖案，可看出她仍相當不滿當時的要求。
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Keanna也透露自己：「喜歡陽光對陽光過敏、喜歡狗勾對狗毛過敏、喜歡??對保險套過敏」，並說原本是不婚主義者，還吐槽自己「所以說我當年為何不堅持呢！？」
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