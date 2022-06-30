溫網｜「英國楊丞琳」次圈出局淡然面對　賽後霸氣回應展自信

「英國楊丞琳」拉度簡奴今年以大滿貫冠軍身份主場出戰，溫網次圈遇上法國球手嘉西雅，這名英國新星直落兩盤落敗出局。拉度簡奴對於出局沒有太大感覺，並霸氣反駁因為壓力而影響成績。



上年贏得美網而一嗚驚人的華裔混血少女拉度簡奴（Emma Raducanu），如今來到主場出戰溫布頓，首圈擊敗雲尤維克（Alison Van Uytvanck）晉級，賽後對自己不感太大期望，笑言：「能夠多留一天真好。」

「英國楊丞琳」首圈過關可愛爆燈 祖高域梅利齊晉級

拉度簡奴首圈晉級後，笑言能多打一圈已感高興。（Getty Images）

拉度簡奴次圈面對法國球手嘉西雅（Caroline Garcia），首盤兩度被打破發球局，並以局數3：6先輸一盤。拉度簡奴次盤早段一直保住發球局，可惜第7局再度失守，其後末段再度被破發，結果再以局數3：6落敗，直落兩盤不敵對手，完成今年的溫網之旅。

「英國楊丞琳」在溫網前受傷，或多或少影響她的備戰過程，但這名新星拒絕以受傷為借口，「當我參賽的一刻，我是以健康的身體作賽，我並沒有感到任何不妥。不過我在今個月只打了7個小時比賽，狀態依然有待改善，要擊敗其他對手的難度不低，所以我認為能夠過首圈已是頗大的成就。」

拉度簡奴直落兩盤不敵嘉西雅，次圈止步。（Getty Images）

拉度簡奴坦言對自己的期望不高，所以不太介意次圈出局，更指在中央場出戰，為她增加了不少經驗。

當拉度簡奴贏得美網後，彷彿全英國的希望也放在這名19歲的小妮子身上，冀望她能揚威溫網，可惜未能如願。當「英國楊丞琳」被問及是否被壓力壓垮後，她竟然有霸氣的回應，「我根本沒有壓力，我只得19歲，我更曾經贏過大滿貫，而我因此成為各界的焦點，但沒有人可從我手上拿走這個獎盃，所以不構成任何壓力，反而壓力應該在未贏過的球手身上。」

拉度簡奴淡然面對出局，並強調自己沒有半點壓力。（Getty Images）

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