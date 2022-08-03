乘風破浪3︱邊10位姐姐最受網民歡迎？阿嬌咁靚竟然只排第5名

近期火紅的中國綜藝節目《乘風破浪3》你看過了嗎？《乘風破浪的姐姐》是由中國芒果TV推出的女團選秀節目，選手皆為30歲以上的女藝人，讓觀眾看見這些「姐姐」們的獨特魅力。



第三季開播至今，已經引發不少話題，光是選手名單中出現的王心凌、郭采潔、許茹芸、阿雅等人，就在中、港、台引起一波討論，堪稱不少年輕人的「回憶殺」。除了她們，還有哪些討論度高的選手呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了節目中網路聲量前十名的選手，一起來看看吧！

【圖輯】點圖放大瀏覽看《乘風破浪3》十大人氣選手👇👇👇

+ 27

NO.10 吳莫愁（30歲）

在《中國好聲音》獲得亞軍並出道的吳莫愁，唱功可謂一流。除了歌唱功力深厚外，也出演過不少電影，要歌聲有歌聲，要演技有演技，是眾人心目中的實力派選手。

在節目中吳莫愁展現堅強實力，也吸引到了不少粉絲，但在第三集時，她還是因為小組落敗而遭到淘汰。有不少網友都為此感到惋惜，「怎麼會」、「有沒有搞錯」、「吳莫愁很不錯啊，竟然被淘汰」，面對眾人的心疼，她反而相當正向，「能踏上這趟旅程對我來說已經是成功了。」

NO.9 譚維維（39歲）

譚維維在2005年以專輯《高原之心》出道，並且在剛出道之際就得到法國唱片展世界音樂大獎，隔年參加《超級女聲》獲得亞軍而備受矚目。在2009年，譚維維更以〈遇見〉一曲獲得第46屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，種種佳績顯現了譚維維是一名實力派選手。

在《乘風破浪3》的二公舞台上，譚維維和王心凌共同合唱了草東沒有派隊的〈山海〉，大獲好評，也成功拿下勝利，再次展現了驚人的實力，受到眾人讚賞，「譚維維真的超帥」、「譚維維已到神的境界」。

【相關圖輯】阿嬌拍《乘風破浪3》前後對比極大 曾分享減肥絕招網民呻聽唔明（點圖放大看阿嬌鍾欣潼拍《乘風破浪》前後瘦10kg對比及更多靚相👇👇👇）

+ 22

NO.8 許茹芸（47歲）

身為《乘風破浪3》中少數台灣選手的許茹芸，在一開始便備受台灣觀眾矚目。許茹芸和李玟、張惠妹在1990年代末期並稱「台灣歌壇三大天后」，各種經典歌曲如〈如果雲知道〉、〈淚海〉、〈獨角戲〉等，是許多人成長的回憶。

有「凍齡女神」之稱的許茹芸，在《乘風破浪的姐3》初登場時便驚豔所有人。有別於過去溫柔的形象，在《浪姐3》中她有許多激昂的演出，完全看不出歲月痕跡的美貌宛如少女一般，讓人印象深刻。

NO.7 柳翰雅（44歲）

以《剉冰進行曲》紅遍台灣歌壇的阿雅，大家一定都不陌生，但身為節目主持人的專業，才是她真正的亮點！除了是《奇遇人生》、《很高興認識你》等綜藝節目發起人，更是曾與吳宗憲一同獲得金鐘娛樂綜藝節目主持人獎。

節目中不難看出阿雅的溫柔，留意到韓國選手Jessica不擅中文，她總是會主動上前用英語交談，還細心為Jessica翻譯賽制規則，體貼的舉動大受網友們好評。

NO.6 蔡卓妍（39歲）

綽號「阿Sa」的蔡卓妍，在非常年輕的時候便開始當廣告模特，隨即踏入演藝圈，不只會唱歌、會演劇戲，更與同樣為第三季選手的鍾欣潼組成女子團體Twins，19歲就成為在紅館舉辦演唱會的最年輕女歌手，大家所熟悉的〈小酒窩〉便是蔡卓妍與林俊傑兩人合唱。

歌手出身的她，實力在節目中顯而易見。第三集裡，蔡卓妍一組所唱的〈要你管〉便拿下了唱跳組的優勝呢！

【相關圖輯】盤點十位北上發展即變樣女明星 百變阿嬌大戰蛇精薛凱琪（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

NO.5 鍾欣潼（41歲）

綽號「阿嬌」的鍾欣潼，以女子團體「Twins」紅遍華語歌壇，在當時廣受台灣校園歡迎。除了唱歌外，她也出演過多部戲劇和電影，主演的《公主復仇記》就曾入圍金紫荊獎最佳女主角。

會唱又會演的阿嬌，在節目中也展現了堅強實力。在第三集中她與寧靜、趙櫻子用舞台劇形式呈現張學友的〈情書〉，整場表演中阿嬌用具渲染力的歌聲與溫柔的眼神深深抓住了觀眾的心。

NO.4 吳謹言（31歲）

吳謹言因出演《延禧攻略》而爆紅，「魏瓔珞」一角讓人印象深刻。自此也出演過《正青春》、《尚食》、《傳家》等熱門大陸劇，備受劇迷注。

從3歲就開始學舞的吳謹言，在舞蹈學院畢業後便被選入中央芭蕾舞團，但最後便因受傷轉往演員發展。在《乘風破浪3》上，吳謹言以舞蹈表演登場，優雅的舞姿和回歸初心的舞蹈，讓許多人看了都深受感動。

【相關圖輯】乘風破浪｜阿Sa阿嬌排第5第6？成團名單疑外流 吳謹言大熱卻出局（點圖放大看陸網瘋傳的《乘風破浪》成團名單👇👇👇）

+ 5

NO.3 郭采潔（36歲）

郭采潔的許多經典歌曲，是不少台灣人的共同回憶，所出演的幾部電視劇和電影，同樣也讓人印象深刻。在《小時代》中，「顧里」一角更是讓郭采潔聲名大噪，也漸漸轉往大陸發展。

在《乘風破浪3》中，郭采潔和趙夢、薛凱琪和張天愛共同演出的歌曲〈自己〉，不只唱出了個人的心聲，也感動無數觀眾。「沒想到單一的旋律重複會這麼有力量」、「哭了哭了，好感動的歌」。

NO.2 鄭秀妍（33歲）

所有參賽選手中唯一一名韓裔選手Jessica，在《乘風破浪3》的選手名單一公布後就引發熱議，「Jessica是韓國超級大咖吧」、「居然可以請到韓國巨星」、「居然是少女時代之前的成員」。在節目尚未開播之前，就有許多討論與話題。

在《乘風破浪3》中，女團出身的Jessica表現相當亮眼，更是在第一次公演中領軍寧靜組以別具巧思的唱跳和舞台表演打敗強敵王心凌，網友也給予高度評價，「Jessica是來屌電其他姐姐的吧」、「除了王心凌，Jessica也是不可忽視的存在啊！」

NO.1 王心凌（39歲）

眾人回憶中的「甜心教主」王心凌，一傳出參加《浪姐3》的消息後，立刻引發不少話題。以一首〈愛你〉稱霸整個節目的王心凌，不出所料地在《乘風破浪3》中的所有選手聲量排行奪得第一，而且總聲量遠遠高於其他選手。

【相關圖輯】乘風破浪3 | 王心凌唱《當你》等引回憶殺 全場大合唱秒變演唱會（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

除了在多年後重現眾人回憶中的經典歌曲〈愛你〉外，擺脫甜心形象，和譚維維合唱「草東沒有派對」的〈山海〉也大獲好評，千變萬化的形象讓人讚嘆連連，「聽到起雞皮疙瘩」、「非常非常驚艷」、「搖滾甜心」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月18日至2021年06月17日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『乘風破浪的姐姐3』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

高雄驚爆隨機性侵！超商內「強褪衣褲」性侵得逞脫逃3小時後竟返回行竊

蔡淑臻4字相送！李沛旭曬寶格麗對戒閃婚網歪樓點名：心碎的還有「他」

跟風「昏迷挑戰」繩子套頭！兩女童窒息上吊亡家長爆怒提告抖音：演算法殺人

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】