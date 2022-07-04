乘風破浪3｜Twins挑戰台灣神曲被原唱批亂改歌詞　網民：太不尊重

王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》，在最新一集中，和Twins、吳謹言、張天愛，一起重新演繹鄭智化名曲〈星星點燈〉，但歌詞卻經修改，惹得〈星星點燈〉的原唱兼創作者鄭智化不滿，發文表示：「震驚、憤怒和遺憾」。



鄭智化在1992年創作〈星星點燈〉詞曲，原本一段歌詞是「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡，再也看不見」，但在王心凌她們在節目中演唱的歌詞，卻被改為「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空裡，總是看得見」，整首歌幾乎有超過一半的歌詞被改過。

【相關圖輯】乘風破浪3｜Twins合體唱〈星星點燈〉翻筋斗輕鬆贏 全員晉級兼獲全場第一名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

對此，鄭智化昨（3日）晚間在微博發文表達不滿，對於他經典歌曲歌詞遭改一事：「我表示震驚、憤怒和遺憾！」也有人指出，〈星星點燈〉歌詞並非第一次被改，先前有其他歌手在央視節目上演唱〈星星點燈〉，當時歌詞也被改過。不少網友紛紛留言支持鄭智化：「充滿人文主義的歌曲被改成獻媚讚歌了」、「不讓唱負面的詞就不要唱人家的歌，完全不尊重原作者」。

其實，華語歌在中國大陸節目演唱時，被改歌詞是常有的事，許多涉及負面、性暗示等詞語往往會被「和諧」，像蔡依林曾在江蘇衛視跨年晚會登台，演唱〈怪美的〉，也被發現歌詞「垂涎的邪惡」被改成「垂涎的諧和」、「在軟爛中生長社會營養」也變成「在散漫中成長攝取營養」等。

【同場加映】鍾欣潼微博轉發疑《乘風破浪3》八卦後秒刪 網友：姐姐也在吃瓜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

快訊／修剪枝葉「失足摔下樹」！新北男臉朝下砸地…無呼吸心跳急送醫

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】