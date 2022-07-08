傳李靚蕾一個原因被判藐視法庭 發聲明澄清指「有心人」操控輿論
撰文：聯合新聞網
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王力宏與李靚蕾的離婚官司越演越烈，近日有網友發現「宏蕾」在紐約的離婚官司有了新進展，指李靚蕾因一直沒有提交有關男方出軌證據，遭法官判決藐視法庭的罪名成立，並批准王力宏所申請的強制執行探視權。
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稍早李靚蕾透過代表律師發出聲明，表示：「有心人士透過網軍及媒體不斷散播不實謠言，操弄輿論風向」。
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李靚蕾的聲明指出：「對於今日（7號）有心人士透過媒體及網軍大肆渲染李靚蕾小姐被法官判決藐視法庭，以及王力宏先生在紐約法院的聲請獲准等消息，均非屬實，特此澄清。事實是，紐約法院經過審理後以判決駁回王力宏先生提出之所有訴求，而李靚蕾小姐之請求均獲准」
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李靚蕾更指出部分媒體顛倒是非黑白，捏造不實判決結果，觸法且侵害女方之名譽權：「特此籲請各該媒體與網友，立即停止散佈未經查證之不實言論，否則必將依法追究」。
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