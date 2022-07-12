小禎6張比堅尼照豪曬火辣身材　曾從105kg減至55kg封台灣瘦身達人

台灣女星小禎出道18年，曾因患多囊卵巢綜合症，導致內分泌失調、新陳代謝出狀況，一度胖到105公斤，花了2年的時間努力減重，戒酒、改變飲食和生活習慣，體重成功降至55公斤、體脂肪14%，等於瘦掉一半的自己，之後也沒有復胖，榮升台灣瘦身達人。



小禎早前邀擔任台灣TVBS《女大我最大》瘦身策展頁的封面人物，上半身全裸入鏡，尺度十分大膽，9號晚間她再度放送福利，一連上傳6張穿著比堅尼的辣照，展現傲人的S曲線。

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小禎在Facebook分享度假放鬆的照片，只見她紮起頭髮，換穿白色三點式比堅尼，豐滿上圍呼之欲出，小腹十分平坦沒有一絲贅肉，加上黝黑的小麥肌膚與一雙大長腿，體態緊實又健美。她笑說：「全身芭比Q了」，還透露根本都不想離開泳池，也沒離開過民宿，「曬曬曬起來，曬完一定要保養，面膜敷起來坐等晚餐。」

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小禎性感美照曝光後，短短3小時吸引近8千名網友按讚留言，眼睛大吃冰淇淋驚呼「身材太正了，美翻了」、「舞告水」、「可以考慮出寫真集」、「妳犯規，水到破錶了啦」。

事實上，不少人都好奇小禎的鏟肉秘訣，她強調一定要認真運動跟節制飲食，每個星期至少要做3次重量訓練和3次有氧運動，一日三餐都吃七分飽，不吃加工食物、減糖/醣，不吃辣醋蒜等任何會開胃的調味料，先進食蛋白質再吃蔬菜，最後才是澱粉，只要能嚴格把關，就可以像她一樣瘦超多。

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