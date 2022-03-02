減肥｜小禎從105kg減至55kg「7個秘訣大公開」湯同蒜頭都要戒？

【減肥】台灣女星小禎這幾年身材穩定維持，先前在醫美代言活動上曾坦承最胖時高達105公斤，花了2年多才瘦到55公斤，近日有網友禮貌提問相關問題，她大方以自身經驗分享，從運動及飲食習慣的調整為重點項目，提醒只要嚴格把關，一定有機會瘦下來。
一名網友禮貌提問：「你從體重稍偏高時開始做健身運動，做了多久才瘦到現在完美的體型？如果我的問題有不禮貌，我很抱歉。」
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小禎看到後第一時間詳細回應，她提到一個禮拜會進行至少3次重訓以及3次有氧運動，同時透過飲食節制，一天三餐都只吃到7分飽，不吃加工食物，並且減糖/醣，另外會先吃蛋白質再吃深綠色蔬菜，而澱粉部分會盡量集中在午餐，不過不包括麵包、麵線、麵條，義大利麵因為是低GI所以勉強可以。
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不僅如此，小禎額外提到在飲食方面會盡量避開喝湯、粥、辣、醋、蒜，以及任何會開胃的調味料，她提供一個想法給網友參考：「反正大致上你就把自己當糖尿病患者，因為糖尿病患者都是必須要低GI的飲食，瘦身的人也需要！」小禎認為，瘦身過程中就是要讓自己血糖動盪不要太大，如果能夠嚴格執行，那大概1年就可以和她一樣瘦超多。
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隨後網友好奇接著發問：「為什麼不能喝湯？」小禎則解釋：「流質東西不容易有飽足感，湯大部分含鈉量都很高。」至於醋跟蒜頭的部分，小禎則是在營養師的建議下戒掉，目的是怕會開胃，因此在減重的那一年，她連辣都戒了。
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