葛斯齊指某男星「有大陸官方撐腰」背景超強大：惹到他被公安抄家

撰文：聯合新聞網
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台灣娛樂記者葛斯齊推出新書《狗眼人間》，把職涯點滴全部公開！

他日前在記者會上細數和周杰倫、陶喆等藝人的交手過程，直言手上還有很多大咖的料沒爆，尤其是「演藝圈最渣男星」，要爆一定要給他一刀斃命。（點圖放大看葛斯齊說了什麼👇👇👇）

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葛斯齊回憶從出道被張震比中指問候，到林志玲和馬桶小開邱士楷同框，甚至潛入游泳池一小時只為拍到楊宗緯。他因為天生的正義感，加上對賺錢的動力，讓他在執行任務時總是奮不顧身。雖然因此吃上官司，但葛斯齊表示入行至今被告不超過10次，因為他手邊都有鐵證，所以往往是藝人站不住腳。

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而讓他聲名大噪的，就是汪小菲親自打電話與他和解。葛斯齊至今仍堅持和汪小菲已經達成約定，所以不會再多言。在葛斯齊的電腦裡，多的是「王力宏第二」的雙面藝人，就像大家都知道的「演藝圈最渣男星」，如果真的要爆，葛斯齊一定要做到「一刀斃命」。

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因為這位「最渣男星」背景雄厚，除了家世背景，還有大陸的官方撐腰。葛斯齊透露，大陸娛記就因為惹到這號人物，被公安持搜索票抄家三天。所以很多事情他不是不爆，只是還在忍耐等待時機。而他預告近期還會繼續爆料，對象是出席金曲獎、很久沒發片的女歌手，要盤點這位「女神發電機」不為人知的秘密。

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現在的他雖然已經擁有一定知名度，但葛斯齊不會轉行或轉型，日前還有人發包要他去拍玄彬、孫藝珍的世紀婚禮，只是礙於疫情沒有成行。葛斯齊的媽媽當日也到場，用行動力挺兒子，對於吳宗憲曾批當狗仔隊是不光榮的事情，葛媽媽並不認同，親自發聲：「我覺得無比的光榮。」

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